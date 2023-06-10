Пекінська капуста належить до одного роду разом із кольрабі, брюссельською, броколі та цвітною. Вона найкраще росте та розвивається за температури +15-22. Найкраще її вирощувати розсадним способом, який дає урожай за 3-4 тижні після висадки в землю. Зібрали поради, як правильно вирощувати пекінську капусту, щоб вона проросла.

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Вирощування пекінської капусти розсадою

Насіння на розсаду садять у родючий пухкий ґрунт: можна зробити суміш із кокосового субстрату та перегною. Буде ефективним посівати капусту не в загальну місткість, а по 3 штуки в окремі торф'яні горщики. Таким чином, вона не буде травмуватись при пересадці в землю.

Коли прокльовуються сходи, розсаду можна винести на світло. Температура має бути +8-10, тому краще тримати в прохолодному місці.

Поливати розсаду треба теплою водою, коли підсихає верхній шар землі. Коли у розсади капусти з'явилось по 2-3 листочки, то в горщиках треба залишити по одному найсильнішому сіянцю, а решта – відщипати.

Посадка капусти у відкритий ґрунт

Пересаджувати в землю капусту можна, коли з'явилось перших 5-6 справжніх листків. За 2 тижні до цього розсаду треба загартовувати: виносити у двір, щоб вона звикала до нових умов. За кілька днів до пересадки полив треба припинити.

Пекінську капусту садять на відкритих сонячних ділянках . Земля під неї має бути пухкою, родючою, водночас добре дренованою.

. Земля під неї має бути пухкою, родючою, водночас добре дренованою. Важливо пам'ятати й про сівозміну: пекінську можна саджати після моркви, картоплі, бобових, огірків і цибулі. Натомість не вирощуйте її після буряку та помідорів, бо в них одинакові хвороби та шкідники.



Пекінська капуста / Фото Florisctics.info

Перед садінням покладіть в лунки кладуть по 2 столові ложки суперфосфату, по 2 склянки попелу та по маленькій ложці сечовини. Перемішайте ці речовини з ґрунтом та щедро полийте водою.

Саджайте сіянці на 10-15 сантиметрів одне від одного та 40-50 сантиметрів між рядами.

Догляд за пекінською капустою

Щоб розвивалась коренева система, регулярно розпушуйте землю біля рослин. Це забезпечить кращу родючість.



Пекінська капуста в землі / Фото Agriks.com