Пекінська капуста належить до одного роду разом із кольрабі, брюссельською, броколі та цвітною. Вона найкраще росте та розвивається за температури +15-22. Найкраще її вирощувати розсадним способом, який дає урожай за 3-4 тижні після висадки в землю. Зібрали поради, як правильно вирощувати пекінську капусту, щоб вона проросла.
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Вирощування пекінської капусти розсадою
Насіння на розсаду садять у родючий пухкий ґрунт: можна зробити суміш із кокосового субстрату та перегною. Буде ефективним посівати капусту не в загальну місткість, а по 3 штуки в окремі торф'яні горщики. Таким чином, вона не буде травмуватись при пересадці в землю.
Коли прокльовуються сходи, розсаду можна винести на світло. Температура має бути +8-10, тому краще тримати в прохолодному місці.
Поливати розсаду треба теплою водою, коли підсихає верхній шар землі. Коли у розсади капусти з'явилось по 2-3 листочки, то в горщиках треба залишити по одному найсильнішому сіянцю, а решта – відщипати.
Посадка капусти у відкритий ґрунт
Пересаджувати в землю капусту можна, коли з'явилось перших 5-6 справжніх листків. За 2 тижні до цього розсаду треба загартовувати: виносити у двір, щоб вона звикала до нових умов. За кілька днів до пересадки полив треба припинити.
- Пекінську капусту садять на відкритих сонячних ділянках. Земля під неї має бути пухкою, родючою, водночас добре дренованою.
- Важливо пам'ятати й про сівозміну: пекінську можна саджати після моркви, картоплі, бобових, огірків і цибулі. Натомість не вирощуйте її після буряку та помідорів, бо в них одинакові хвороби та шкідники.
Пекінська капуста / Фото Florisctics.info
Перед садінням покладіть в лунки кладуть по 2 столові ложки суперфосфату, по 2 склянки попелу та по маленькій ложці сечовини. Перемішайте ці речовини з ґрунтом та щедро полийте водою.
Саджайте сіянці на 10-15 сантиметрів одне від одного та 40-50 сантиметрів між рядами.
Догляд за пекінською капустою
- Щоб розвивалась коренева система, регулярно розпушуйте землю біля рослин. Це забезпечить кращу родючість.
Пекінська капуста в землі / Фото Agriks.com
- Стежте за можливими шкідниками, такими як лускокрилі комахи або гусениці. Застосовуйте відповідні речовини, щоб протидіяти цьому. Зокрема, можна розводити у воді оцет, нашатирний спирт та різноманітні трави.
- Пекінська капуста потребує поживних речовин для здорового росту. Використовуйте розчинні добрива або органічні добрива, такі як компост або перегній, щоб підживити рослини.