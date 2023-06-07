Поява білих плям на кущах смородини часто свідчить про наявність певних хвороб. Щоб впоратись із цим завданням, треба знати, чим усунути цю заразу. 24 Канал у цьому допоможе.

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Обробка смородини від білих плям

Народні засоби можуть бути корисними для боротьби з білими плямами на кущах смородини. Ось декілька рекомендацій:

Для боротьби з плямами, знадобиться перекис водню. Змішайте 1 чайну ложку речовини з 1 літром води. Розпиліть розчин на хворі ділянки куща. Перекис водню допомагає усунути грибкові інфекції.



Перекис водню / Фото 1 Соціальна Аптека

Запобігає хворобам мідний купорос. Візьміть 50-100 грамів порошку та 10 літрів води та все перемішайте. Під кожен кущ виливаємо 1,5 літра розчину.



Мідний купорос / Фото lost-ltd.if.ua

Універсальний засіб, який допомагає у багатьох випадках – це сода. 1 чайну ложку треба розвести у 1 літрі води. Додайте кілька крапель рідкого мила й можна обробляти кущі смородини. Сода має антисептичні властивості, які протидіють грибковим інфекціям.



Сода / Фото Pxhere

Сечовина не лише запобігає різним хворобам та шкідникам, але й містить азот, що допомагає рослинам розвиватись. Щоб зробити розчин, візьміть 500 до 700 грамів речовини та розчиніть її в 10 літрах води. Кількість сечовини у розчині також залежить від того, наскільки смородина уражена.



Сечовина / Фото Наш Фермер

Ефективним буде й відвар з часнику. Залийте кілька зубців гарячою водою та залиште його на ніч, щоб настоювався. Розпиліть цей відвар на хворі ділянки куща. Завдяки своїм властивостям, часник теж знижує інфекцію.



Зубчики часнику / Фото shuba.life