Появление белых пятен на кустах смородины часто свидетельствует о наличии определенных заболеваний. Чтобы справиться с этой задачей, нужно знать, чем устранить эту заразу. 24 Канал в этом поможет.
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Обработка смородины от белых пятен
Народные средства могут быть полезны для борьбы с белыми пятнами на кустах смородины. Вот несколько рекомендаций:
- Для борьбы с пятнами, понадобится перекись водорода. Смешайте 1 чайную ложку вещества с 1 литром воды. Распылите раствор на больные участки куста. Перекись водорода помогает устранить грибковые инфекции.
Перекись водорода / Фото 1 Социальная Аптека
Предотвращает болезни медный купорос. Возьмите 50-100 г порошка и 10 литров воды и все перемешайте. Под каждый куст выливаем 1,5 литра раствора.
Медный купорос / Фото lost-ltd.if.ua
Универсальное средство, которое помогает во многих случаях – это сода. 1 чайную ложку нужно развести в 1 литре воды. Добавьте несколько капель жидкого мыла и обрабатывайте кусты смородины. Сода обладает антисептическими свойствами, противодействующими грибковым инфекциям.
Сода / Фото Pxhere
Мочевина не только предотвращает различные болезни и вредители, но и содержит азот, который помогает растениям развиваться. Чтобы сделать раствор, возьмите 500 до 700 г вещества и растворите его в 10 литрах воды. Количество мочевины в растворе также зависит от того, насколько поражена смородина.
Мочевина / Фото Наш Фермер
Эффективным будет и отвар из чеснока. Залейте несколько зубцов горячей водой и оставьте на ночь, чтобы настаивался. Распылите этот отвар на больные участки куста. Благодаря своим свойствам чеснок тоже снижает инфекцию.
Зубчики чеснока / Фото shuba.life
Для борьбы с белыми пятнами будем использовать и хлорокись меди. Понадобится 1 чайная ложка на 5-7 л воды. Она предотвращает развитие инфекций на смородине.