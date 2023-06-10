Пекинская капуста принадлежит к одному роду вместе с кольраби, брюссельской, брокколи и цветной. Она лучше всего растет и развивается при температуре +15-22. Лучше всего ее выращивать рассадным способом, который дает урожай через 3-4 недели после высадки в землю. Собрали советы, как правильно выращивать пекинскую капусту, чтобы она проросла.

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Выращивание пекинской капусты рассадой

Семена на рассаду сажают в плодородную рыхлую почву: можно сделать смесь из кокосового субстрата и перегноя. Будет эффективным сеять капусту не в общую емкость, а по 3 штуки в отдельные торфяные горшки. Таким образом, она не будет травмирована при пересадке в землю.

Когда проклевывается лестница, рассаду можно вынести на свет. Температура должна быть 8-10, поэтому лучше держать в прохладном месте.

Поливать рассаду нужно теплой водой, когда высыхает верхний слой земли. Когда у рассады капусты появилось по 2-3 листика, то в горшках надо оставить по одному сильнейшему сеянцу, а остальное отщипать.

Посадка капусты в открытый грунт

Пересаживать в землю капусту можно, когда появились первые 5-6 настоящих листьев. За 2 недели до этого рассаду нужно закалять: выносить во двор, чтобы она привыкала к новым условиям За несколько дней до пересадки полив следует прекратить.

Пекинскую капусту сажают на открытых солнечных участках . Земля под нее должна быть рыхлой, плодородной, в то же время хорошо дренированной.

. Земля под нее должна быть рыхлой, плодородной, в то же время хорошо дренированной. Важно помнить и о севообороте: пекинскую можно сажать после моркови, картофеля, бобовых, огурцов и лука. Не выращивайте ее после свеклы и помидоров, потому что у них одинаковые болезни и вредители.



Пекинская капуста / Фото Florisctics.info

Перед посадкой положите в лунки кладут по 2 столовых ложки суперфосфата, по 2 стакана пепла и по маленькой ложке мочевины. Перемешайте эти вещества с почвой и обильно полейте водой.

Сажайте сеянцы на 10-15 сантиметров друг от друга и 40-50 сантиметров между рядами.

Уход за пекинской капустой

Чтобы развивалась корневая система, регулярно рыхлите землю у растений. Это обеспечит лучшее плодородие.



Пекинская капуста в земле / Фото Agriks.com