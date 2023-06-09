Деревья, посаженные из косточки более выносливы и меньше нуждаются в обработке от вредителей. К тому же это бесплатный способ посадить персик. Но в то же время урожая нужно долго ждать. 24 Канал подскажет, как посадить персик из косточки.

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Полезные советы для посадки персика

Для того чтобы косточка персика прижилась, ее нужно взять из выращиваемого в вашей местности дерева под соответствующий климат. Лучше всего – если это косточка из дерева, которое долгое время хорошо растет и дает урожай.

Подойдет материал только из персикового дерева, которое имеет корни. Использовать привитые ветки для посадки – неэффективно и пустая трата времени.

Сразу кость нельзя сажать. Сначала нужно хорошо промыть, почистить от мякоти, посушить из воды и оставить в прохладном месте.

Способы посадки персика

Первый способ – создать для персика условия, приближенные к природным. Для этого нужно произвести стратификацию – хранение материала в холодной среде. То есть кости нужно хранить в холодильнике или подвале. Оптимальная температура – +2-5. Держим их в таких условиях 3-4 месяца.

Также можно выращивать косточки в опилках, песке или торфе. Когда появятся первые побеги, кости ставим в теплое место. Впоследствии можно усадить их в саду или в горшки. В большинстве своем ростки косточек вырастают за 3-4 месяца, тогда их надо пересадить.



Кость персика / Фото "Супер дачник"

Второй способ – достаем ядро из кости персика. Самое важное – не повредить ядро, потому что тогда персик не прорастет. Зёрнышко следует погрузить в теплую воду и оставить на несколько дней. Рекомендуется каждый день менять воду в сосуде с ядром.

Преимущественно трех дней хватает, чтобы семена набухли. Когда это произошло, пересаживаем зерно в емкость с плодородной землей на 4-5 сантиметра вглубь и накрываем пленкой и кладем в теплое место. Да, кость быстрее прорастет.

Посадка в землю