Оптимальная количество воды для помидоров зависит от многих факторов, среди них – на каком этапе развития они находятся. 24 Канал расскажет, нужно ли поливать помидоры каждый день, чтобы был хороший урожай.
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Как часто поливать помидоры
Частота полива помидоров летом зависит от нескольких факторов, таких как погода, тип земли, влажность почвы и возраст растений.
Когда становится жарко, люди очень часто заливают томаты большим количеством воды. Так делать не нужно, потому что это может повредить.
- Рекомендуется проверять влажность почвы. Для этого углубьте палец на несколько сантиметров в землю. Если сверху почва высохла, но под ней еще есть влажный слой, то растения еще не нуждаются в поливе.
- Лучше всего поливать грядки с помидорами 2-3 раза в неделю.
- В период цветения, когда появляются цветы, томатам нужно меньше воды: поливаем 1 раз в неделю.
Цветение помидоров / Фото Good House
- Если мы видим первые плоды, даем помидорам пить дважды в неделю.
- Под каждый куст льем не более 5 литров воды, но цветки должны оставаться сухими.
Как поливать помидоры
Многие огородники используют действенный метод – полив шлангом. Хотя вода в нем может быть достаточно холодной и могут перемерзать корни и, как следствие, будем иметь проблемы с вредителями и различные болезни на кустах. Так что все-таки лучше поливать помидоры теплой водой из ведра.
Можно снабжать томаты водой и другим способом. Для этого нужно взять обычную пластиковую бутылку и обрезать там дно. Тогда сажаем ее горлышком вниз возле каждого куста. В каждую емкость наливаем воду. Таким образом, растение будет впитывать воду как раз у корней, то есть листья и стебли не будут мокрыми.