Многие виды орхидеи уязвимы к пересыханию, а их корни не подвергаются длительной сухости. Регулярная поливка помогает удерживать корневую систему влагой. 24 Канал расскажет, как часто нужно поливать орхидею.
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Как часто поливать орхидею
Нужно ли поливать орхидею, можно понять по некоторым признакам.
- Если стены горшка уже стали сухими, это значит, что время. Когда вы видите там капельки воды – еще не торопитесь.
- Показательный момент – сосуд с цветком стал заметно легче.
- Корень растения приобретает белый оттенок, когда он нуждается в воде.
Существуют разные способы поливки орхидеи. Самые распространенные из них:
Погружение – эффективный метод насытить орхидею водой. Нужно достать прозрачный сосуд с орхидеей из кашпо или горшка и положить его в емкость с водой, чтобы вода покрывала половину горшка. Цветок натянет столько жидкости, сколько ему нужно. В основном хватает часа. Затем вытяните горшок, подождите, пока вода стечет и положите обратно в кашпо.
Погружение орхидеи в воду / Фото Plant-growing
Орхидеи также можно поливать воронкой. Но здесь важен момент, чтобы вода не попала на места роста и лиственные пазухи. Лить воду нужно до тех пор, пока она не будет вытекать из дренажных отверстий внизу. Подождите несколько минут, чтобы вся ненужная вода утекла.
Полив лейкой / Фото Teg
Душевой полив также является действенным. Кладем горшок с цветком в ванную и начинаем поливать из душа. Температура должна быть +30-35, не более, чтобы не обжечь растение. Высокое давление тоже не следует давать.
Душ для орхидей / Фото Simya
Смачиваем из душа листья орхидеи и оставляем на время, чтобы вода стекала. После процедуры не переставляйте сразу в основной горшок, подождите, пока она хорошо высохнет.