Багато видів орхідеї вразливі до пересихання, а їх корені не терплять довготривалої сухості. Регулярне поливання допомагає утримувати кореневу систему вологою. 24 Канал розповість, як часто потрібно поливати орхідею.

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Як часто поливати орхідею

Чи потрібно поливати орхідею, можна зрозуміти за деякими ознаками.

Якщо стінки горщика вже стали сухими, це означає, що вже час. Коли ви бачите там крапельки води – ще не поспішайте.

Показовий момент – посудина з квіткою стала помітно легшою.

Корінь рослини набуває білого відтінку, коли вона потребує води.

Існують різні способи поливання орхідеї. Найпоширеніші з них:

Занурення – ефективний метод наситити орхідею водою. Потрібно дістати прозору посудину з орхідеєю з кашпо або горщика, та покласти її у місткість з водою, щоб вода покривала половину горщика. Квітка натягне стільки рідини, скільки їй потрібно. Переважно вистачає години. Потім витягніть горщик, почекайте, поки вода стече та покладіть назад у кашпо.



Занурення орхідеї у воду / Фото Plant-growing

Орхідеї також можна поливати лійкою. Але тут важливий момент, аби вода не потрапила на місця зросту та листяні пазухи. Лити воду треба до тих пір, поки вона не буде витікати з дренажних отворів внизу. Почекайте кілька хвилин, щоб вся непотрібна вода витекла.



Полив лійкою / Фото Teg

Душовий полив є також дієвим. Кладемо горщик з квіткою у ванну та починаємо поливати з душу. Температура має бути +30-35, не більше, щоб не обпекти рослину. Високий напір теж не варто давати.



Душ для орхідей / Фото Simya

Змочуємо з душу листки орхідеї й залишаємо на деякий час, щоб вода стікала. Після процедури не переставляйте одразу в основний горщик, почекайте, поки вона добре висохне.