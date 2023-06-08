Будь-яка рослина вимагає хорошого догляду, щоб рости та цвісти. Якщо їх не дати цього, вона почне сохнути і зів'янути. Щоб цього не сталося, пропонуємо один дієвий засіб. 24 Канал підкаже , як використовувати аспірин для поливу квітів |

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Користування аспірину для квітів

Аспірин можна використовувати, щоб покращити зростання квітів та поява нових бутонів. Також таблетка відмінно дозволяє боротися зі шкідниками та хворобами.

Коли для рослини визначено несприятливі умови, у неї виділяється саліцилова кислота. Вона формує імунітет для протидії негативним факторам. Власне, аспірин допоможе укріпити природний бар'єр рослини.

Як поливати квіти аспірином

Щоб підгодувати квіти аспірином, потрібно взяти 3 таблетки 3 літри води кімнатної температури. Важливо, щоб речовина повністю розчинилася, і тоді можна використовувати 1 раз на 2 місяці.

Аспірин можна використовувати і для кімнатних квітів . Таблетку слід подрібнити на порошок і залити окропом. Такий спосіб можна використовувати 2-3 рази на тиждень, спираючись на стан рослини.

Для тих, хто не хоче морочитися, можна завантажити цілу пігулку в банку з водою і чекати на її розчинення.

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Аспирин / Фото Naked Science

Підгодовувати аспірином можна і зрізані квіти : достатньо потерти половину таблетки та покласти у вазу. Так, вони не швидко в'януть.