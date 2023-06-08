Будь-яка рослина потребує гарного догляду, щоб рости та цвісти. Якщо їх не дати цього, вона почне сохнути та зів'яне. Щоб цього не сталось, пропонуємо один дієвий засіб. 24 Канал підкаже, як використовувати аспірин для поливу квітів.

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Користь аспірину для квітів

Аспірин можна використовувати, щоб покращити зростання квітів та появу нових бутонів. Також таблетка чудово дозволяє боротися зі шкідниками та хворобами.

Коли для рослини певні несприятливі умови, в неї виділяється саліцилова кислота. Вона формує імунітет для протидії негативним чинникам. Власне, аспірин допоможе зміцнити природний бар'єр рослини.

Як поливати квіти аспірином

Щоб підгодувати квіти аспірином, треба взяти 3 таблетки на 3 літри води кімнатної температури. Важливо, щоб речовина повністю розчинилась й тоді можна використовувати 1 раз на 2 місяці.

аспірином, треба взяти 3 таблетки на 3 літри води кімнатної температури. Важливо, щоб речовина повністю розчинилась й тоді можна використовувати 1 раз на 2 місяці. Аспірин можна використовувати й для кімнатних квітів . Таблетку треба подрібнити у порошок й залити кип'ятком. Такий спосіб можна використовувати 2-3 рази на тиждень, опираючись на стан рослини.

. Таблетку треба подрібнити у порошок й залити кип'ятком. Такий спосіб можна використовувати 2-3 рази на тиждень, опираючись на стан рослини. Для тих, хто не хоче заморочуватись, можна занурити цілу таблетку в банку з водою та чекати її розчинення.



Аспірин / Фото Naked Science

Підживлювати аспірином можна й зрізані квіти: достатньо потерти половину таблетки та покласти у вазу. Так, вони не будуть швидко в'янути.

Дозволяється розпилювати розчин аспірину на стебла й листя рослин. Для цього беремо таблетку на 4 літри води. Це зміцнить імунну систему рослин й захистить їх від хвороб.