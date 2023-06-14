Хотя огурцы достаточно просты в выращивании, но не всем огородникам удается получить много плодов. Существуют определенные процедуры которые помогут это сделать. Важно знать как формировать стебли огурцов, чтобы получить хороший урожай.

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Для чего прищипывать огурцы

При выращивании огурцов каждый огородник сталкивается с тем, что становится много боковых побегов. Собственно овощ истощается из-за сильной загущенности, потому что не получает достаточно света и воздуха, и это провоцирует болезни. Для этого существует такая полезная процедура как прищипывание.

Благодаря прищипыванию лучше развивается корневая система огурцов.

Сок быстрее доходит до верхней части растения, так что плоды активнее созревают .

. Когда густая посадка – огурцы будут желтеть. Прищипывание помогает избежать этого.

Растение лучше проветривается и меньше болеет.

Как прищипывать огурцы

При развитии огурцов на них формируются плоды, а в пазухах листьев – побеги. Завязи и боковые побеги следует обрезать на высоте 30-40 сантиметров от земли, одновременно оставив листья. Это нужно делать сразу, пока побеги не вытянулись.

Во второй раз, когда в пазухах есть 3-5 листьев, то завязи оставляем, а боковые побеги – прищипываем. Опять же на высоте около 30-40 сантиметров. На главном стебле огурцы оставляем. Сверху тоже завязи оставляем, тогда как побеги прищипываем, когда на них появится первый лист.



Прищипывание огурцов / Фото "Школа жизни"