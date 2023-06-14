Дачники выращивают много разных овощей, в том числе и свёклу. Становится очень досадно, когда она не сходит и встает вопрос "почему". Собрали советы, что делать, если свёкла взошла плохо.
Это интересно Плоды будут гигантскими: как правильно ухаживать за помидорами в июне
Почему свёкла не взошла
Есть несколько причин, почему свёкла плохо восходит:
- растение посеяли поздно, не соблюдая определенных сроков;
- семена сеяли в сухую землю, не увлажнив;
- не производился надлежащий полив;
- земля под свёклу была кислой и тяжелой;
- растения не защищали от болезней и вредителей.
Что делать, когда свёкла плохо взошла
- Сажайте свёклу на тех участках, где они получат по крайней мере 10 часов солнечного света.
- Свёкла нуждается в плодородной и хорошо дренированной почве. Перед посадкой добавьте компост или органические удобрения в почву, чтобы улучшить его качество и питание.
- Непосредственно перед посевом рекомендуется замочить семена теплую воду и держать в ней несколько часов. Это увеличивает вероятность того, что семена прорастут.
Посев свёклы / Фото Pexels
Семена свёклы нужно сеять вглубь на 2 сантиметра с дистанцией между саженцами в 5-15 сантиметров. Расстояние между ними нужно увеличивать, если выращиваете большие сорта.
Важно вовремя поливать свёклу, чтобы развивалась ее корневая система. Особенно это необходимо делать во время посева и вплоть до первых листьев растения.
Полив свёклы / Фото "Дачный диапазон"
Когда появились первые листики, растение нужно обязательно проредить и оставить только самые крепкие.
Молодую свёклу часто атакуют насекомые-вредители. Чтобы противодействовать им, можно покрыть растения обрезанными полиэтиленовыми сосудами, перевернув их горлышком вверх. В таком виде следует оставить их до уборки урожая.