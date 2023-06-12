Каждое растение, котороя растет на огороде или в саду, влияет на других, которые растут возле нее. Особенно это касается тех насаждений, которые не один год приносят плоды. 24 Канал расскажет, что можно посадить у яблони, чтобы ей не повредить.

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Что посадить у яблони

Для яблони хорошо подойдут отдельные плодовые деревья . Например, вишни, сливы, крыжовник.

. Например, вишни, сливы, крыжовник. Малина – куст, закрывающий землю у дерева, чтобы она не пересыхала. В то же время пчелы и другие насекомые щедрее опыляют дерево.



Куст малины / Фото Shutterstock

У яблони неплохо приживаются помидоры , при условии, что их посадить на солнечной стороне. Имея запас влаги, рассада хорошо развивается и впоследствии приносит большие плоды.

, при условии, что их посадить на солнечной стороне. Имея запас влаги, рассада хорошо развивается и впоследствии приносит большие плоды. Растение, выделяющее вещества, улучшающее рост яблони люпин. Распространенной практикой является мульчирование люпином приствольных кругов.



Люпин / Фото Shutterstock

Также не повредят дереву некоторые овощи : огурцы, кабачки и растения, у которых корни залегают в землю не очень глубоко, чтобы не забирать питательные вещества у деревьев.

: огурцы, кабачки и растения, у которых корни залегают в землю не очень глубоко, чтобы не забирать питательные вещества у деревьев. Есть и те растения, которые не только помогут яблоне, но и станут отличным дополнением сада. Речь идет о настурцию и бархатцы, которые отпугивают разных вредителей.



Настурция / Фото Shutterstock