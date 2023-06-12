Кожна рослина, яка росте на городі чи в саду має вплив на інших, які ростуть біля неї. Особливо це стосується тих насаджень, які не один рік дають плоди. 24 Канал розкаже, що можна посадити біля яблуні, аби їй не зашкодити.

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Що посадити біля яблуні

Для яблуні гарно підійдуть окремі плодові дерева . Наприклад, вишні, сливи, аґрус.

. Наприклад, вишні, сливи, аґрус. Малина – кущ, який закриває землю біля дерева, щоб вона не пересихала. Водночас бджоли та інші комахи щедріше запилюють дерево.



Кущ малини / Фото Shutterstock

Біля яблуні непогано приживаються помідори , за умови, що їх посадити на сонячній стороні. Маючи запас вологи, розсада добре розвивається та згодом дає великі плоди.

, за умови, що їх посадити на сонячній стороні. Маючи запас вологи, розсада добре розвивається та згодом дає великі плоди. Рослина, яка виділяє речовини, що покращує ріст яблуні – люпин. Поширеною практикою є мульчування люпином пристовбурних кіл.



Люпин / Фото Shutterstock

Також не зашкодять дереву деякі овочі : огірки, кабачки та ті рослини, у яких корені залягають в землю не дуже глибоко, щоб не забирати поживні речовини у дерев.

: огірки, кабачки та ті рослини, у яких корені залягають в землю не дуже глибоко, щоб не забирати поживні речовини у дерев. Є й ті рослини, які не тільки допоможуть яблуні, а ще й стануть чудовим доповненням саду. Йдеться про настурцію й чорнобривці, які відлякають різних шкідників.



Настурція / Фото Shutterstock