У питанні, що можна садити біля півоній, треба відштовхуватись від умов вирощування кожної рослини. Зокрема, півонія любить сонячне світло та не терпить болотистої землі. Що посадити біля півоній – розкаже 24 Канал.

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Що посадити біля півоній

У рослин повинні бути схожі умови щодо вологості та поливу – вологий ґрунт, добрий дренаж та стійкість до сухості.

Можна вдало скомбінувати півонії з настурцією, а саме – об’єднати їх в одну арку чи підвісну композицію. Сад набуде зовсім іншого, яскравішого та насиченішого вигляду.



Настурція / Фото "Аграрії разом"

Гарними сусідами півонії стануть туя, ялівець та кипарис , бо їх крону можна підкорегувати. Разом вийде красивий тандем.

, бо їх крону можна підкорегувати. Разом вийде красивий тандем. Гортензії мають подібні вимоги щодо вологості, тому садити їх разом – чудова ідея. Гортензії садити неважко, й вони починають цвісти, коли півонії вже відцвіли. Їхніми квітами можна милуватись кілька місяців.



Гортензії / Фото Deposit.photos

Астильби прекрасно доповнять будь-яку клумбу та стануть гарними сусідами для півонії. Вони довго цвітуть та мають завжди привабливий вигляд. Можна посадити позаду півонії, а перед ними кілька невисоких астильб.



Астильба / Фото "Яскрава клумба"

Клумба з півоніями та ліліями створить вау-ефект, тому що обидві рослини потребують сонця та вологого ґрунту, але щоб вода не застоювалась. Оскільки лілії нижчі за півонії, то їх також можна садити попереду. Це сформує красивий та насичений сад.



Лілії / Фото "Зелена садиба"

Для літнього саду, доповненням півоній може бути пеларгонія. Вона також буває різних кольорів, тому якщо увімкнути фантазію, можна створити розкішний ландшафт.



Пеларгонія / Фото Pxhere