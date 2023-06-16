У багатьох випадках яблучна плодожерка вражає плоди аж на 80-90%, тому недооцінювати її не варто. 24 Канал підкаже, як захистити груші та яблука від плодожерки.

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Боротьба з плодожеркою на фруктах

Періодично потрібно струшувати дерева та збирати опале листя та плоди. Це робиться для того, щоб гусениці не мали змоги добиратись зі згнилого плода до ще цілих.

та збирати опале листя та плоди. Це робиться для того, щоб гусениці не мали змоги добиратись зі згнилого плода до ще цілих. Варто очищати стару кору у весняний та осінній період.

у весняний та осінній період. Плодожерка ненавидить запах помідорів, тому можна посадити їх в саду. Тоді як пасинки з томатів – розвішувати на нижніх гілках.

– розвішувати на нижніх гілках. Боротися з гусеницями на деревах радять стрічками-липучками , якими ловлять мух.

, якими ловлять мух. Ефективним буде кріпити ловчі пояси – смуги з різних матеріалів для знищення шкідників. Розставляти їх треба відразу, коли з'явилось перше опале листя та плоди.



Ловчі пояси / Фото "На пенсії"

Квіти в саду часто приваблюють комах, які є ворогами для яблуневої плодожерки. Тому буде доречним посадити різні ароматні трави – м'яту, мелісу, чебрець.

– м'яту, мелісу, чебрець. Протидіяти плодожерці буде пижмо – лікарська рослина. Її можна повісити на нижніх рівнях яблуні чи грушки.



Пижмо / Фото "Сам собі агроном"

Можна використовувати й народні засоби. Зокрема, настій полину. Для приготування беремо 800 грамів сухої трави та заливаємо 10 літрами води. Даємо настоятись та кип'ятимо пів години. Після процідження розводимо водою у пропорції 1:2. Обробляти цим засобом можна раз у тиждень.



Полин / Фото "Господарям"

Підійде у цій справі й дьоготь або дігтярне мило. Можна промочити ним марлю й повісити в саду на кожне дерево. У літній сезон можна ще просочити тканину дьогтем.



Дьоготь / Фото Good House

Рідкий дим дієво бореться з плодожеркою. Розставляємо його по саду в невеличких баночках або ж обприскуємо місця, де лазить ця гусениця.



Рідкий дим / Фото Pixabay