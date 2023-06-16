У багатьох випадках яблучна плодожерка вражає плоди аж на 80-90%, тому недооцінювати її не варто. 24 Канал підкаже, як захистити груші та яблука від плодожерки.

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Боротьба з плодожеркою на фруктах

  • Періодично потрібно струшувати дерева та збирати опале листя та плоди. Це робиться для того, щоб гусениці не мали змоги добиратись зі згнилого плода до ще цілих.
  • Варто очищати стару кору у весняний та осінній період.
  • Плодожерка ненавидить запах помідорів, тому можна посадити їх в саду. Тоді як пасинки з томатів – розвішувати на нижніх гілках.
  • Боротися з гусеницями на деревах радять стрічками-липучками, якими ловлять мух.
  • Ефективним буде кріпити ловчі пояси – смуги з різних матеріалів для знищення шкідників. Розставляти їх треба відразу, коли з'явилось перше опале листя та плоди.


Ловчі пояси / Фото "На пенсії"

  • Квіти в саду часто приваблюють комах, які є ворогами для яблуневої плодожерки. Тому буде доречним посадити різні ароматні трави – м'яту, мелісу, чебрець.
  • Протидіяти плодожерці буде пижмо – лікарська рослина. Її можна повісити на нижніх рівнях яблуні чи грушки.


Пижмо / Фото "Сам собі агроном"

  • Можна використовувати й народні засоби. Зокрема, настій полину. Для приготування беремо 800 грамів сухої трави та заливаємо 10 літрами води. Даємо настоятись та кип'ятимо пів години. Після процідження розводимо водою у пропорції 1:2. Обробляти цим засобом можна раз у тиждень.


Полин / Фото "Господарям"

  • Підійде у цій справі й дьоготь або дігтярне мило. Можна промочити ним марлю й повісити в саду на кожне дерево. У літній сезон можна ще просочити тканину дьогтем.


Дьоготь / Фото Good House

  • Рідкий дим дієво бореться з плодожеркою. Розставляємо його по саду в невеличких баночках або ж обприскуємо місця, де лазить ця гусениця.


Рідкий дим / Фото Pixabay