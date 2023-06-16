Во многих случаях яблочная плодожорка поражает плоды на 80-90%, поэтому недооценивать ее не стоит. 24 Канал подскажет, как защитить груши и яблоки от плодожорки.
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Борьба с плодожоркой на фруктах
- Периодически требуется стряхивать деревья и собирать опавшие листья и плоды. Это делается для того, чтобы гусеницы не могли добираться из сгнившего плода до целых.
- Стоит очищать старую кору в весенний и осенний период.
- Плодожорка ненавидит запах помидоров, поэтому можно усадить их в саду. Тогда как пасынки из томатов – развешивать на нижних ветвях.
- Бороться с гусеницами на деревьях советуют лентами-липучками, которыми ловят мух
- Эффективным будет крепить ловчие пояса – полосы из разных материалов для уничтожения вредителей. Расставлять их надо сразу, когда появились первые опавшие листья и плоды.
Ловчие пояса / Фото "На пенсии"
- Цветы в саду часто привлекают насекомых, являющихся врагами для яблоневой плодожорки. Поэтому будет уместным посадить разные ароматные травы – мяту, мелиссу, чабрец.
- Противодействовать плодожорке будет пижма – лекарственное растение. Ее можно повесить на нижних уровнях яблони или груши.
Пижмо / Фото "Сам себе агроном"
- Можно употреблять и народные средства. В частности, настой полыни. Для приготовления берем 800 г сухой травы и заливаем 10 литрами воды. Даем настояться и кипятим полчаса. После процеживания разводим водой в пропорции 1:2. Возделывать этим средством можно раз в неделю.
Полын / Фото "Хозяевам"
- Подойдет по этому делу и деготь или дегтярное мыло. Можно промочить им марлю и повесить в саду на дерево. В летний сезон можно еще пропитать ткань дегтем.
Деготь / Фото Good House
- Жидкий дым действенно борется с плодожоркой. Расставляем его по саду в небольших баночках или опрыскиваем места, где лазит эта гусеница.
Жидкий дым / Фото - Pixabay