Ворони є всеїдними птахами й можуть шукати їжу на городі. Їх цікавить насіння, овочі, фрукти або залишки овочів після збирання врожаю. Вони роблять велику шкоду насадженням. 24 Канал розповість, як боротися з воронами на городі.

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Боротьба з воронами на городі

Потужним засобом від ворон на городі є звукові відлякувачі птахів. Це пристрої, які подають ультразвукові сигнали. Люди їх не чують, а от птахів високі частоти дуже лякають. Переважно вони діють в радіусі 8 метрів, тому це підійде для невеликого саду.



Відлякувач птахів / Фото "Бром"

Старі компакт-диски стануть чудовим варіантом у боротьбі з воронами. Адже вони відображають сонячні промені, які птахи не переносять. Завішайте їх на мотузку на деревах у саду.



Компакт-диски / Фото Tech Insider

Використовуйте відлякувальні засоби, які створюють шум або рух, щоб збити ворон з пантелику. Це можуть бути металеві пластинки, вітряки або навіть металеві бляшанки, які можна розмістити на городі. Рухомі предмети або шум добре відлякує ворон.



Металеві бляшанки / Фото Prom

Кольорові предмети, які лякають – ефективна протидія "непроханим гостям". Можна повісити на довгу палицю повітряного змія. Навіть при невеликому вітрі він буде рухатися навколо каркаса. Ці рухи будуть створювати почуття тривоги у птахів.



Повітряний змій / Фото Edu.vn.ua

Встановіть птахозахисні сітки або покриви на рослини. Це перешкоджатиме їм доступ до рослин й зменшить шкоду, яку вони можуть завдати.



Птахозахисна сітка / Фото Agrovinn

Ворони часто приземляються на балкони чи краї вікон. Спробуймо встановити шипи. Їх неважко встановити та вони можуть злякати ворон. А якщо птах таки сяде на такий предмет то, мабуть, більше не захоче повертатись на вашу територію.



Шипи від птахів / Фото Elcasa

Хорошим методом проти ворон стануть прозорі липкі гелі. Його потрібно наносити на місця, де птахи часто висаджуються, наприклад, підвіконня або поверхні біля будинку.