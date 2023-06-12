Великі дощі й часті поливи розвивають грибкові інфекції на ягодах. Це дуже знижує урожай та псує рослини. Що з цим робити – підкаже 24 Канал.

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Як захистити полуницю від гниття

Під час рясних дощів наліт плісняви вкривається на дозрілих плодах і ягоди починають гнити. Є один цікавий метод – мульчування. Коли плоди стають спілими й наближаються до землі, тоді ґрунт треба покрити шаром соломи, тирси чи хвої. Це зменшить розвиток гнилі.



Мульчування полуниці / Фото Аптека садівника

Важливий нюанс, який повинні знати садівники – це правильна відстань. Полуницю треба садити з такою дистанцією, щоб мокре листя швидше й краще висихало.

Добрива треба вносити в міру, не перебільшувати з ними. Важлива обробка рослин фунгіцидами – речовинами, які утримують розвиток грибів.

– речовинами, які утримують розвиток грибів. Саджайте полуницю на сонячних та відкритих ділянках.

Обирайте сорти, стійкі до грибкових захворювань.

Періодично видаляйте вуса та бур'яни, щоб посадка не ставала загущеною.

Для профілактики варто обробляти полуницю 3% розчином бордоської рідини. Це захистить її від різних хвороб.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Запобігатиме розвитку грибкової інфекції перекис водню. Для приготування беремо 2 ложки 3% перекису водню та розводимо його в 1 літрі води. Найкраще це робити рано до сходу сонця або ввечері після заходу сонця. Варто обприскувати все листя та ягоди.



Перекис водню / Фото "Tabletki.ua"

Не тільки захистить від гниття, а й підживить полуницю – йод. Буде достатньо 1 ложки йоду на відро води. Обробляйте таким розчином листя, ягоди й землю навколо куща.



Йод / Фото Naurok