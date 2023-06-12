Великі дощі й часті поливи розвивають грибкові інфекції на ягодах. Це дуже знижує урожай та псує рослини. Що з цим робити – підкаже 24 Канал.
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Як захистити полуницю від гниття
Під час рясних дощів наліт плісняви вкривається на дозрілих плодах і ягоди починають гнити. Є один цікавий метод – мульчування. Коли плоди стають спілими й наближаються до землі, тоді ґрунт треба покрити шаром соломи, тирси чи хвої. Це зменшить розвиток гнилі.
Мульчування полуниці / Фото Аптека садівника
Важливий нюанс, який повинні знати садівники – це правильна відстань. Полуницю треба садити з такою дистанцією, щоб мокре листя швидше й краще висихало.
- Добрива треба вносити в міру, не перебільшувати з ними. Важлива обробка рослин фунгіцидами – речовинами, які утримують розвиток грибів.
- Саджайте полуницю на сонячних та відкритих ділянках.
- Обирайте сорти, стійкі до грибкових захворювань.
- Періодично видаляйте вуса та бур'яни, щоб посадка не ставала загущеною.
Для профілактики варто обробляти полуницю 3% розчином бордоської рідини. Це захистить її від різних хвороб.
Бордоська рідина / Фото Floristics.info
Запобігатиме розвитку грибкової інфекції перекис водню. Для приготування беремо 2 ложки 3% перекису водню та розводимо його в 1 літрі води. Найкраще це робити рано до сходу сонця або ввечері після заходу сонця. Варто обприскувати все листя та ягоди.
Перекис водню / Фото "Tabletki.ua"
Не тільки захистить від гниття, а й підживить полуницю – йод. Буде достатньо 1 ложки йоду на відро води. Обробляйте таким розчином листя, ягоди й землю навколо куща.
Йод / Фото Naurok