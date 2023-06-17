Если не прикрепить огурцы к какой-либо опоре, они начнут ломаться и высыхать. А еще они будут опираться на соседние растения, мешая им расти. 24 Канал расскажет, как подвязывать огурцы.
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Как подвязывать огурцы: методы
Горизонтальная подвязка имеет свои особенности. Для начала нужно установить на огороде 2 металлических трубы по 1-1,5 метра, которые будут служить опорами для огурцов.
Горизонтальная подвязка / Фото Vetobereg
- Они должны быть расположены на расстоянии друг от друга, что соответствует размеру растений. Обычно – это 40-50 сантиметров.
- Между столбами нужно натянуть крепкую веревку.
- На концах веревок или тонких лент из ткани следует сделать петельки и засунуть туда росток. Петля должна свободно передвигаться по стеблю, а не сдавливать его.
Благодаря вертикальному методу растения растут вверх, что для них более естественно. А еще – это занимает меньше места на участке. Для такого способа также понадобятся 2 прочные трубы до 2 метров. Их нужно крепить всадить в землю, чтобы не двигались.
Вертикальная подвязка / Фото "Ремонты своими руками"
- Сверху на столбы нужно повесить веревку или проволоку таким образом, чтобы получилась буква "п".
- К этому горизонтальному основанию надо прицепить такое количество веревок, как у вас кустов. А второй конец шнурка надо прицепить к стеблю. Их нужно так натянуть, чтобы когда будет дуть ветер, стебли сильно не двигались.
- В то же время важно корректировать побеги вокруг веревки, чтобы они устремлялись вверх.
Очень простой способ – подвязка огурцов к столбу. Его называют "пирамидой". Он должен быть устойчивым, поскольку это наша опора в этой ситуации.
Подвязка огурцов "пирамидой" / Фото "Ремонты своими руками"
- Закладываем крепкий столб длиной не менее 1,5 метра.
- На его верхушку привязываем веревки. Сколько кустов – столько же веревок.
- Снизу веревки нужно привязать к основаниям растений.
- В таком случае огурец самостоятельно во время роста будет вязаться по веревке вплоть до самого верха.
Для низкорослых сортов огурцов подойдет подвязывание на колья – деревянные палочки. Их нужно разметить у каждого куста. Высота колка должна соответствовать высоте сорта. Подвязывать нужно к главному стеблю бечевками.