Як повторити фірмовий макіяж зірки серіалу "Ідол" Лілі-Роуз Депп, що захоплює тренди

У мережі активно обговорюють свіжий серіал "Ідол" за участю Лілі-Роуз Депп. Зірка запам'ятовується не тільки своєю роллю, але й ефектним макіяжем, який хочеться повторити.

Американсько-французька акторка Лілі-Роуз Депп – одна з тих зірок, чий макіяж має майже завжди однаковий вигляд – від показу Chanel до Met Gala.

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Шкіра та основа

Усі знімки Лілі-Роуз Депп доводять – артистка має мало не ідеальну шкіру, тому використовує легкий тональний крем. Зірка не контурує обличчя, лише додає йому кольору теплим бронзером. Лілі-Роуз обов'язково використовує рум'яна й наносить їх на щоки. Вилиці, лінію щелепи та декольте вона підкреслює рідким хайлайтером.



Лілі-Роуз Депп / Фото з інстаграму зірки

Очі

Макіяж очей – фірмовий акцент Лілі-Роуз Депп. Вона використовує темно-коричневий олівець, який наносить на внутрішню лінію очей та проводить тонку лінію для стрілки. Для глибини макіяжу ця лінія м'яко розтушовується та створює ефект смокі. У кутик акторка наносить м'який шимер для відблиску. Брови зірка підкреслює тільки гелем для брів.



Лілі-Роуз Депп / Фото з інстаграму зірки

Губи

Лілі-Роуз Депп дотримується однакового алгоритму в макіяжі губ, хоч інколи змінює відтінки. Це коричнуватий олівець для губ та нюдова помада.



Лілі-Роуз Депп / Фото з інстаграму зірки

Макіяж Лілі-Роуз Депп доволі універсальний, тому його може повторити кожна. Варто лиш підбирати правильні відтінки до свого тону обличчя.