Ринопластика, тобто пластична операція, яку роблять для змін носа (форми, виправлення дефектів) – одна з найпопулярніших маніпуляцій із зовнішністю сьогодні. Зірки стають більш відкритими щодо того, на які зміни у зовнішності наважилися. 24 Канал розповість про світових знаменитостей, які зізналися про ринопластику.

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Дженніфер Еністон

Зірка "Друзів" та "Ранкового шоу" приблизно у 2006 році зробила першу операцію на носі, але вона виявилась невдалою. Згодом Дженніфер Еністон наважилась ще раз лягти на хірургічний стіл, щоб виправити викривлену перегородку.



Зірки, що зробили ринопластику / Фото з інстаграму

Ліза Кудроу

Так, Дженніфер Еністон не єдина, хто зробив ринопластику серед зірок серіалу "Друзі". Ліза Кудроу зізнавалась, що зробила ринопластику у юному віці. За її словами, у підлітковому віці дівчина мала "огидний" вигляд, а операція допомогла їй виглядати краще та прийняти себе. В інтерв'ю Ліза назвала пластику "зміною життя".



Зірки, що зробили ринопластику / Фото з інстаграму

Белла Хадід

Знаменита модель теж наважилась на операцію носа у підлітковому віці – їй було 14 років. Зараз Белла Хадід шкодує про ринопластику. Зірка зізнавалась, що їй приписують інші маніпуляції з зовнішністю – збільшення губ, філери, блефаропластику (зміна розрізу очей). Та Белла запевняє, що ніколи цього не робила, особливо з очима. Її "лисячий погляд" забезпечує спеціальна стрічка для обличчя, яка підтягує скроні.



Зірки, що зробили ринопластику / Фото з інстаграму

Хлої Кардашян

Модель та підприємицю часто критикують у мережі через фотошоп та фільтри. Також їй приписують трансплантацію обличчя. Хлої спростовує всі чутки й запевняє, що робила лише одну операцію – ринопластику. Вона додавала, що користувалась уколами краси й філерами, але згодом вивела їх з обличчя.



Зірки, що зробили ринопластику / Фото з інстаграму

Кейлі Куоко

Зірка "Теорії великого вибуху" з легкістю згадує ринопластику та вважає її хорошим рішенням. На її думку, любов до себе не дасть змоги мати гарний вигляд. Кейлі Куоко робила й іншу операцію – збільшувала груди.



Зірки, що зробили ринопластику / Фото з інстаграму