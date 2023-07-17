Тиха розкіш - новий тренд, що наздоганяє інші тенденції. Він "добрався" і у сферу hairstyles й претендує на звання літньої естетики 2023.

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"Тихо-розкішні" зачіски це ті, що мають дорогий вигляд, вони мінімалістичні, а волосся здорове й красиве.

Зірки активно демонструють тренд тихої розкоші. Це медовий колір волосся Дженніфер Лоуренс з простим чорним обручем, чорне волосся Дженні Кім, зав'язане атласним бантом та стильні образи Марго Роббі перед фільмом "Барбі".



Тиха розкіш у зачісках / Скриншот з відео



Тиха розкіш у зачісках / Фото з інстаграму Брюс Скарлет

Як досягнути тихої розкоші

Зіркова стилістка Дженні Чо зауважила, що тенденція тихої розкоші демонструє "шикарний мінімалізм" і стриманість.

Приклади тихої розкоші у кольорах волосся – це класика, що пасуватиме відтінку обличчя та гардеробу – наприклад, розкішний чорний.

То яку зачіску зробити? Йдіть від найпростішого: розділіть волосся по центру або збоку та зберіть у низький, середній чи високий пучок. Далі користуйтеся якісними аксесуарами для волосся: французькі шпильки, атласні стрічки – бездоганний варіант.



Тиха розкіш у зачісках / Фото з інстаграму Дженні Чо

Щоб волосся мало якісний та здоровий вигляд, користуйтеся засобами для блиску та гладкості (сироватки, маски). Якщо ви фарбуєтеся, використовуйте тонувальні шампуні та бальзами, що зберігатимуть насичений колір. Ще один трюк для фарбованого волосся: використовуйте кілька відтінків, щоб колір мав багато тонів та по-різному відблискував на світлі.



Тиха розкіш у зачісках / Фото з інстаграму Дженні Чо