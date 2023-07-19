Американо-французская актриса Лили-Роуз Депп – одна из тех звезд, чей макияж выглядит почти всегда одинаково – от показа Chanel до Met Gala.

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Кожа и основание

Все снимки Лили-Роуз Депп доказывают – артистка имеет чуть ли не идеальную кожу, поэтому использует легкий тональный крем. Звезда не контурирует лицо, только придает ему цвет теплым бронзером. Лили-Роуз обязательно использует румяна и наносит их на щеки. Скулы, линию челюсти и декольте она подчеркивает жидким хайлайтером.



Лили-Роуз Депп / Фото с инстаграма звезды

Глаза

Макияж глаз – фирменный упор Лили-Роуз Депп. Она использует темно-коричневый карандаш, который наносит на внутреннюю линию глаз и производит тонкую линию для стрелки. Для глубины макияжа эта линия мягко растушевывается и создает эффект смоки. В угол актриса наносит мягкий шимер для отблеска. Брови звезда подчеркивает только гелем для бровей.



Лили-Роуз Депп / Фото с инстаграма звезды

Губы

Лили-Роуз Депп придерживается одинакового алгоритма в макияже губ, хотя иногда изменяет оттенки. Это коричневатый карандаш для губ и помада.



Лили-Роуз Депп / Фото с инстаграма звезды

Макияж Лили-Роуз Депп достаточно универсален, поэтому его может повторить любая. Стоит подбирать правильные оттенки к своему тону лица.