24 канал зібрав продукти, які впораються із забрудненнями пензликів не гірше за спеціалізовані засоби.

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Мийний засіб

Так, звичайний мийний засіб для посуду може добре вимити тональний крем та тіні з ваших пензликів.

Щоб засіб ефективно очистив пензлики, треба замочити засоби для нанесення макіяжу у мильному розчині та залишити на певний час.

Зверніть увагу! Занурювати пензлики повністю у воду не рекомендується – клей, на якому тримається основа, може розм'якнути, і пензлик зіпсується.

Після замочування пензлики та губки треба ретельно промити.

Як почистити пензлики для макіяжу / Фото Unsplash

Сода

Сода може вивести пігменти та повністю очистити ваші пензлики за кілька хвилин.

Для цього треба змішати соду у воді та налити розчин у місткість так, щоб вона покривала щетину пензликів. Дайте засобам для нанесення макіяжу постояти у розчині приблизно 5 – 10 хвилин та промийте водою.

Як почистити пензлики для макіяжу / Фото Unsplash

Спирт

Нашатирний спирт або ж звичайну горілку можна використати як очищувальний засіб для пензликів.

Змішайте спирт та воду і залийте у пульверизатор. Після цього розпиліть вологу на щетину пензликів, щоб вона достатньо промокла. Залиште на кілька хвилин та витріть рушником чи серветками.

Повторювати процедуру треба до того моменту, як на рушнику не залишатиметься пігменту.

Олії

Оливкова, кокосова та олія чайного дерева підходять для очищення пензликів від залишків макіяжу.

Змішайте кілька крапель олії у воді та вмочіть у пензлі. Також можна просто нанести трохи олії на руки та нанести її на щетину пензлика.

Після цього нанесіть на пензлик трохи мийного засобу та промийте водою.

Як почистити пензлики для макіяжу / Фото Unsplash