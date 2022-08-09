24 канал собрал продукты, которые справятся с загрязнениями кисточек не хуже специализированных средств.
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Моющее средство
Так, обычное моющее средство для посуды может хорошо вымыть тональный крем и тени с ваших кисточек.
Чтобы средство эффективно очистило кисточки, нужно замочить средства для нанесения макияжа в мыльном растворе и оставить на время.
После замачивания кисточки и губки следует тщательно промыть.
Как почистить кисточки для макияжа / Фото Unsplash
Сода
Сода может вывести пигменты и полностью очистить ваши кисточки через несколько минут.
Для этого нужно смешать соду в воде и налить раствор в емкость так, чтобы она покрывала щетину кисточки. Дайте средствам для нанесения макияжа постоять в растворе примерно 5 – 10 минут и промойте водой.
Как почистить кисточки для макияжа / Фото Unsplash
Спирт
Нашатырный спирт или обычную водку можно использовать как очищающее средство для кисточек.
Смешайте спирт и воду и залейте в пульверизатор. После этого распылите влагу на щетину кисточки, чтобы она достаточно промокла. Оставьте на несколько минут и протрите полотенцем или салфетками.
Повторять процедуру нужно до того момента, пока на полотенце не будет пигмента.
Масла
Оливковое, кокосовое и масло чайного дерева подходят для очищения кисточек от остатков макияжа.
Смешайте несколько капель масла и смочите в кисти. Также можно просто нанести немного растительного масла на руки и нанести его на щетину кисточки.
После этого нанесите на кисточку немного моющего средства и промойте водой.
Как почистить кисточки для макияжа / Фото Unsplash