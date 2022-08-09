24 канал собрал продукты, которые справятся с загрязнениями кисточек не хуже специализированных средств.

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Моющее средство

Так, обычное моющее средство для посуды может хорошо вымыть тональный крем и тени с ваших кисточек.

Чтобы средство эффективно очистило кисточки, нужно замочить средства для нанесения макияжа в мыльном растворе и оставить на время.

Обратите внимание! Окунать кисточки полностью в воду не рекомендуется – клей, на котором держится основание, может размякнуть, и кисточка испортится.

После замачивания кисточки и губки следует тщательно промыть.

Как почистить кисточки для макияжа / Фото Unsplash

Сода

Сода может вывести пигменты и полностью очистить ваши кисточки через несколько минут.

Для этого нужно смешать соду в воде и налить раствор в емкость так, чтобы она покрывала щетину кисточки. Дайте средствам для нанесения макияжа постоять в растворе примерно 5 – 10 минут и промойте водой.

Как почистить кисточки для макияжа / Фото Unsplash

Спирт

Нашатырный спирт или обычную водку можно использовать как очищающее средство для кисточек.

Смешайте спирт и воду и залейте в пульверизатор. После этого распылите влагу на щетину кисточки, чтобы она достаточно промокла. Оставьте на несколько минут и протрите полотенцем или салфетками.

Повторять процедуру нужно до того момента, пока на полотенце не будет пигмента.

Масла

Оливковое, кокосовое и масло чайного дерева подходят для очищения кисточек от остатков макияжа.

Смешайте несколько капель масла и смочите в кисти. Также можно просто нанести немного растительного масла на руки и нанести его на щетину кисточки.

После этого нанесите на кисточку немного моющего средства и промойте водой.

Как почистить кисточки для макияжа / Фото Unsplash