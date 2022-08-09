24-й канал подготовил список домашних продуктов, которые помогут эффективно справиться с таким проблемным загрязнением.

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Лимонная кислота

Гранулированная лимонная кислота отлично справляется с накипью и другими загрязнениями – и ржавчина не стала исключением.

Чтобы отмыть пятно ржавчины с помощью лимонной кислоты:

Смешайте 1 чайную ложку лимонной кислоты в 1 стакане воды;

Разогрейте раствор на огне до температуры примерно 60 градусов и снимите с огня;

Опустите вещь с пятном ржавчины в раствор и оставьте на 20 минут, после чего достаньте и тщательно прополощите.

Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash

Обратите внимание! Для этого метода необходимо использовать исключительно эмалированную посуду – металлический сосуд в сочетании с кислотой создаст химическую реакцию, которая замедлит очистку от ржавчины.

Свежая лимонная кислота также уничтожает ржавчину. Для того чтобы ликвидировать бурое пятно, нужно:

Завернуть ломтик свежего лимона в марлю и положить на ржавое пятно;

Приложить к марле разогретый утюг и подержать несколько минут;

После этого вещь нужно прополоскать.

Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash

Перекись

Перекись водорода также может побороть пятна от ржавчины и отбелить ткань – лучше ее использовать на белых или светлых тканях.

Чтобы воспользоваться таким методом, просто нанести ватным диском перекись на загрязнение и оставить на 30 – 60 минут, чтобы произошла реакция.

После этого вещь нужно прополоскать.

Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash

Уксус и соль

Такая смесь может быстро вывести ржавчину из ткани и продезинфицировать место загрязнения.

Чтобы воспользоваться следующим методом:

Смешайте 3 столовых ложки соли и 50 миллилитров 9% уксуса;

Нанесите смесь на ржавое пятно и оставьте на 30-40 минут;

Хорошо прополощите одежду и постирайте ее с кондиционером – так быстрее уберется запах уксуса.

Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash