24 канал підготував список домашніх продуктів, які допоможуть ефективно впоратися з таким проблемним забрудненням.

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Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота чудово справляється з накипом та іншими забрудненнями – й іржа не стала винятком.

Щоб відмити пляму іржу за допомогою лимонної кислоти:

Змішайте 1 чайну ложку лимонної кислоти в 1 склянці води;

Розігрійте розчин на вогні до температури приблизно 60 градусів та зніміть з вогню;

Опустіть річ з плямою іржі в розчин та залиште на 20 хвилин, після чого дістаньте та ретельно прополощіть річ.

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Для цього методу необхідно використовувати виключно емальований посуд – металева посудина у поєднання з кислотою створить хімічну реакцію, яка заповільнить очищення від іржі.

Свіжа лимонна кислота також нищить іржу. Для того, щоб ліквідувати буру пляму, потрібно:

Загорнути скибку свіжого лимона в марлю та покласти на іржаву пляму;

Прикласти до марлі розігріту праску та потримати кілька хвилин;

Після цього річ треба прополоскати.

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash

Перекис

Перекис водню також може побороти плями від іржі та відбілити тканину – тож краще його використовувати на білих чи світлих тканинах.

Щоб скористатися таким методом, треба просто нанести ватним диском перекис на забруднення та залишити на 30 – 60 хвилин, щоб відбулася реакція.

Після цього річ треба прополоскати.

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash

Оцет і сіль

Така суміш може швидко вивести іржу з тканини та продезінфікувати місце забруднення.

Щоб скористатися таким методом:

Змішайте 3 столові ложки солі та 50 мілілітрів 9% оцту;

Нанесіть суміш на іржаву пляму та залиште на 30 – 40 хвилин;

Добряче прополощіть одяг та виперіть його з кондиціонером – так швидше прибереться запах оцту.

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash