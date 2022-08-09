24 канал підготував список домашніх продуктів, які допоможуть ефективно впоратися з таким проблемним забрудненням.

Читайте також Як позбутися пилу в квартирі: неочевидні методи для ідеальної чистоти

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота чудово справляється з накипом та іншими забрудненнями – й іржа не стала винятком.

Щоб відмити пляму іржу за допомогою лимонної кислоти:

  • Змішайте 1 чайну ложку лимонної кислоти в 1 склянці води;
  • Розігрійте розчин на вогні до температури приблизно 60 градусів та зніміть з вогню;
  • Опустіть річ з плямою іржі в розчин та залиште на 20 хвилин, після чого дістаньте та ретельно прополощіть річ.

Лимонна кислота

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash

Свіжа лимонна кислота також нищить іржу. Для того, щоб ліквідувати буру пляму, потрібно:

  • Загорнути скибку свіжого лимона в марлю та покласти на іржаву пляму;
  • Прикласти до марлі розігріту праску та потримати кілька хвилин;
  • Після цього річ треба прополоскати.

Лимон

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash

Перекис

Перекис водню також може побороти плями від іржі та відбілити тканину – тож краще його використовувати на білих чи світлих тканинах.

Щоб скористатися таким методом, треба просто нанести ватним диском перекис на забруднення та залишити на 30 – 60 хвилин, щоб відбулася реакція.

Після цього річ треба прополоскати.

Перекис

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash

Оцет і сіль

Така суміш може швидко вивести іржу з тканини та продезінфікувати місце забруднення.

Щоб скористатися таким методом:

  • Змішайте 3 столові ложки солі та 50 мілілітрів 9% оцту;
  • Нанесіть суміш на іржаву пляму та залиште на 30 – 40 хвилин;
  • Добряче прополощіть одяг та виперіть його з кондиціонером – так швидше прибереться запах оцту.

Оцет

Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash