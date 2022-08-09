24 канал підготував список домашніх продуктів, які допоможуть ефективно впоратися з таким проблемним забрудненням.
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Лимонна кислота
Гранульована лимонна кислота чудово справляється з накипом та іншими забрудненнями – й іржа не стала винятком.
Щоб відмити пляму іржу за допомогою лимонної кислоти:
- Змішайте 1 чайну ложку лимонної кислоти в 1 склянці води;
- Розігрійте розчин на вогні до температури приблизно 60 градусів та зніміть з вогню;
- Опустіть річ з плямою іржі в розчин та залиште на 20 хвилин, після чого дістаньте та ретельно прополощіть річ.
Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash
Свіжа лимонна кислота також нищить іржу. Для того, щоб ліквідувати буру пляму, потрібно:
- Загорнути скибку свіжого лимона в марлю та покласти на іржаву пляму;
- Прикласти до марлі розігріту праску та потримати кілька хвилин;
- Після цього річ треба прополоскати.
Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash
Перекис
Перекис водню також може побороти плями від іржі та відбілити тканину – тож краще його використовувати на білих чи світлих тканинах.
Щоб скористатися таким методом, треба просто нанести ватним диском перекис на забруднення та залишити на 30 – 60 хвилин, щоб відбулася реакція.
Після цього річ треба прополоскати.
Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash
Оцет і сіль
Така суміш може швидко вивести іржу з тканини та продезінфікувати місце забруднення.
Щоб скористатися таким методом:
- Змішайте 3 столові ложки солі та 50 мілілітрів 9% оцту;
- Нанесіть суміш на іржаву пляму та залиште на 30 – 40 хвилин;
- Добряче прополощіть одяг та виперіть його з кондиціонером – так швидше прибереться запах оцту.
Як позбутися іржі на одязі / Фото Unsplash