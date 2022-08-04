24 канал зібрав кілька способів для протистояння пилу в квартирі. Із ним можна боротися, маючи в арсеналі мінімум речей та засобів.

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Турбуйтеся про домашні рослини

Рослини у горщиках можуть стати природним фільтром для квартири та частково забирати пил, який налітає на поверхні. Та самі рослини теж брудняться і припадають пилом, тож варто регулярно протирати і горщики, і листя ваших зелених вихованців.

Як позбутися пилу вдома / Фото Unsplash

Знайдіть чохли для зберігання

Якщо у вас є великий гардероб чи багато тканини в домі, варто звернути увагу на її зберігання. Річ у тім, що тканина виступає одним з основних джерел пилу в будинку та забруднює середовище навколо себе. Щоб у повітрі не літав пил, варто складати одяг, зайві подушки, пледи та покривала у спеціальні чохли чи кофри.

Скористайтеся кондиціонером для прання

Такий неочевидний засіб може позбавити пилу на різних поверхнях та зробити так, щоб він довше там не утворювався.

Щоб очистити поверхні від пилу, потрібно:

Розмішати кондиціонер для прання з водою у пропорції 1 до 4;

Перелити розчин у пульверизатор;

Нанести розчин на суху ганчірку та протерти поверхні від пилу.

Як позбутися пилу вдома / Фото Unsplash

Зволожуйте повітря

Влітку пил особливо помітний через понижену вологість та спеку. Щоб пил меншу утворювався у вашій домівці, варто тримати вологість на рівні приблизно 40 – 50 відсотків. Для цього можна купити собі зволожувач для повітря, проте якщо такий варіант не підходить, можна покласти мокрі рушники чи одяг на підвіконня, щоб сонце випаровувало вологу.

Як позбутися пилу вдома / Фото Unsplash