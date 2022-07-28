Якщо немає можливості попросити когось доглядати за рослинами, або ж забрати їх із собою, то можна скористатися трьома простими лайфхаками, які допоможуть зберегти здоров'я та свіжість зелених улюбленців.

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Підготувати квіти до від'їзду

Усі горщики з рослинами треба розмістити подалі від підвіконь та сонячних ділянок – літнє сонце нещадно витягує з квітів вологу та сушить листя.

Рослини у затемнених куточках будуть повільніше рости та розвиватися, проте випаровуватимуть менше вологи і з меншим шансом засохнуть.

Як зволожувати рослини на час відсутності вдома / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Також треба буде ліквідувати усі частини рослини, які висотують воду з горщика – це бутони та квіти, а також підсохлі частини стебел та листя. Рослина виглядатиме дещо менш презентабельно, проте виживе.

Тазики з водою

Горщики з квітами можна поставити у місткості з водою для поливу. Рослини самі отримуватимуть необхідну вологу та виживуть.

При цьому існує ризик того, що забагато води зіграє поганий жарт з зеленими вихованцями – коріння рослини може загнити від надмірної вологи, а на рослині може з'явитися грибок.

Крапельне зрошення

Для такого методу знадобиться 1,5-літрова пластикова пляшка. Зробіть шилом дірочки на дні пляшки та на кришці, попередньо наливши туди води.

Зробивши імпровізовану "лійку", поставте пляшку в горщик кришкою донизу та трохи закопайте в землю. Вода потрохи буде поступати до горщика, таким чином не перенавантажуючи квітку вологою та надаючи їй необхідне живлення.

Також можна купити автоматичний пристрій для поливу – він коштує недорого та може врятувати не одну рослину, поки вас немає вдома.

Як зволожувати рослини на час відсутності вдома / Фото Joom

Зверніть увагу! Такий метод крапельного поливу розрахований всього на 2 тижні.

Каструля та мотузка

Щоб зволожити квіти, поки вас немає вдома, варто взяти каструлю чи іншу місткість з водою для поливу, занурити в неї синтетичну мотузку з одного краю. Інший край мотузки треба закріпити у горщику, який треба поливати.

Цей метод зі сповільненим зволоженням, допоможе зберегти свіжість та життя квітки надовго.

Мотузка та склянка

Щоб забезпечити автоматичний полив невеликих горщиків, можна використати мотузку та склянку. У дірочки на горщику для дренажу треба продіти мотузки та вмочити їхні кінці у склянки з водою.

Після цього малі горщики треба поставити на склянки – так волога, яка буде випаровуватися, попаде у землю горщика та зволожить її.

Як зволожувати рослини на час відсутності вдома / Фото tdazovcable