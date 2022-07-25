Якщо немає можливості чи часу придбати спеціалізовані добрива для орхідей, для підживлення підійдуть і народні засоби, які впораються із задачею не гірше.

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Шкірка банана

Настій зі шкірки звичайного банана може запобігти швидкому відцвітанню орхідей та підживить рослину необхідними поживними речовинами – фосфором, калієм, магнієм та азотом.

Натуральне добриво для орхідей / Фото Unsplash

Щоб зробити таке добриво в домашніх умовах, треба:

Очистити банан від шкірки та зішкребти весь м'якуш з внутрішньої сторони шкірки;

Ретельно промити водою шкірку та покласти на дуршляк;

Ошпарити шкірку банана окропом, щоб мінімізувати вплив інших хімічних елементів, як можуть зашкодити орхідеї;

Взяти банку на 3 літри, простерилізувати та залити в неї кип'ячену воду, яку остудили до 40 градусів за Цельсієм.

Покласти у банку з гарячою водою шкірку від банана та закрити кришкою.

Прибрати настій у темне місце на 3 дні.

Після того, як час пройшов, процідити настій за допомогою марлі;

Розведіть розчин з рівною кількістю води.

Поливати орхідею таким добривом можна:

Так само, як і інші рослини в горщиках; Вмочуючи коріння у добриво на 10 хвилин; Обприскуючи коріння добривом з пульверизатора.

Чай і кава

Суміш кави та чаю може забезпечити орхідеям необхідне підживлення та поділитися з рослиною низкою корисних вітамінів.

Кава та чай можуть замінити навіть мінеральні магазинні добрива – ця суміш не тільки допомагає переробляти сонячне світло, але і живить квітки орхідеї.

Натуральне добриво для орхідей / Фото Unsplash

Для підживлення можна скористатися двома методами – сухою сумішшю та рідким розчином. У першому випадку мелену каву та чай просто кладуть до горщика, і регулярно поливають, як зазвичай. У другому – чай та каву заварюють, остуджують до кімнатної температури, зціджують та поливають розчином рослину.

Цибулевий відвар

Лушпиння цибулі підходять не тільки для фарбування яєць на Великдень – воно може допомогти орхідеї рости великою та квітучою.

Коштом поживних речовин, які містяться в цибулинні, орхідея не ризикую захворіти чи загинути від шкідників та зів'яти від браку вітамінів.

Натуральне добриво для орхідей / Фото Unsplash

Щоб підживити орхідею таким методом:

Залийте жменю цибулевого лушпиння 1,5 літра окропу;

Прокип'ятіть суміш 5 – 7 хвилин та дайте настоятися 2 години;

Процідіть та зберіть воду від лушпиння у зручну для вас місткість;

Обприскуйте орхідеї після поливу.

Зверніть увагу! Зберігати корисні ефекти цибулевий розчин може тільки 1 місяць – через цей час доведеться знову робити новий відвар.