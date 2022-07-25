Якщо немає можливості чи часу придбати спеціалізовані добрива для орхідей, для підживлення підійдуть і народні засоби, які впораються із задачею не гірше.
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Шкірка банана
Настій зі шкірки звичайного банана може запобігти швидкому відцвітанню орхідей та підживить рослину необхідними поживними речовинами – фосфором, калієм, магнієм та азотом.
Натуральне добриво для орхідей / Фото Unsplash
Щоб зробити таке добриво в домашніх умовах, треба:
- Очистити банан від шкірки та зішкребти весь м'якуш з внутрішньої сторони шкірки;
- Ретельно промити водою шкірку та покласти на дуршляк;
- Ошпарити шкірку банана окропом, щоб мінімізувати вплив інших хімічних елементів, як можуть зашкодити орхідеї;
- Взяти банку на 3 літри, простерилізувати та залити в неї кип'ячену воду, яку остудили до 40 градусів за Цельсієм.
- Покласти у банку з гарячою водою шкірку від банана та закрити кришкою.
- Прибрати настій у темне місце на 3 дні.
- Після того, як час пройшов, процідити настій за допомогою марлі;
- Розведіть розчин з рівною кількістю води.
Поливати орхідею таким добривом можна:
- Так само, як і інші рослини в горщиках;
- Вмочуючи коріння у добриво на 10 хвилин;
- Обприскуючи коріння добривом з пульверизатора.
Чай і кава
Суміш кави та чаю може забезпечити орхідеям необхідне підживлення та поділитися з рослиною низкою корисних вітамінів.
Кава та чай можуть замінити навіть мінеральні магазинні добрива – ця суміш не тільки допомагає переробляти сонячне світло, але і живить квітки орхідеї.
Натуральне добриво для орхідей / Фото Unsplash
Для підживлення можна скористатися двома методами – сухою сумішшю та рідким розчином. У першому випадку мелену каву та чай просто кладуть до горщика, і регулярно поливають, як зазвичай. У другому – чай та каву заварюють, остуджують до кімнатної температури, зціджують та поливають розчином рослину.
Цибулевий відвар
Лушпиння цибулі підходять не тільки для фарбування яєць на Великдень – воно може допомогти орхідеї рости великою та квітучою.
Коштом поживних речовин, які містяться в цибулинні, орхідея не ризикую захворіти чи загинути від шкідників та зів'яти від браку вітамінів.
Натуральне добриво для орхідей / Фото Unsplash
Щоб підживити орхідею таким методом:
- Залийте жменю цибулевого лушпиння 1,5 літра окропу;
- Прокип'ятіть суміш 5 – 7 хвилин та дайте настоятися 2 години;
- Процідіть та зберіть воду від лушпиння у зручну для вас місткість;
- Обприскуйте орхідеї після поливу.