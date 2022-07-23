Добрива необхідні для помідорів, якщо господар хоче зібрати соковитий та здоровий урожай. Поживні речовини, які містяться в підживленні, можуть прискорити зростання та розвиток рослин.

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Проте магазинні добрива можуть виснажити ґрунт та пошкодити інші рослини, які до них не пристосовані. Тому городники знайшли 3 продукти, які не містять хімії та можуть допомогти виростити багатий і здоровий урожай.

Попіл

Замість магазинних мінеральних добрив для підживлення помідорів можна використовувати попіл. Цей метод довгими роками допомагає садівникам та допомагає розвитку плодів.

У попелі міститься багато фосфору та калію – речовин, які прискорюють зростання рослин.

Чим підживити помідори / Фото Unsplash

Вносити попіл як добриво треба під час перекопування восени – корисні властивості цього добрива можуть триматися в землі приблизно 2 – 3 роки.

Також можна підживити помідори під час посадки розсади:

Додати 2 – 3 столові ложки попелу, який попередньо просіяли;

Змішати з землею – це робиться для того, щоб не обпекти корені саджанців.

Крім того, попіл можна додавати у воду для поливу – на 1 відро води треба 1,5 – 2 склянки попелу. Таке здобрення треба робити з інтервалом у 2 – 3 тижні.

Йод

Йодові здобрення є безпечними для помідорів та працюють як профілактика хвороб рослин. Крім того, йодовані добрива покращують азотний обмін томатів.

Чим підживити помідори / Фото verywellhealth

Помідори можна поливати йодованим розчином – на кожні 3 літри води потрібна лише 1 крапля йоду. Поливати таким розчином помідори треба до формування суцвіть – так томати отримають більше китиць з плодами та матимуть більші овочі.

Дріжджі та цукор

Дріжджі можуть підняти не тільки тісто – метод здобрення помідорів таким методом виявився дуже дієвим. Томати, які підживили добривом, швидше ростуть та набирають масу, а також дають більше плодів.

Щоб зробити добриво з дріжджів та цукру, потрібно:

Розвести у 10-літровому відрі з теплою водою 50 – 100 грамів дріжджів;

Додати до розчину 2 – 3 столові ложки цукру;

2 літри з відра переливають та додають ще 8 літрів води – саме ця суміш і буде готовим добривом.

Чим підживити помідори / Фото hiyeast

Поливати помідори дріжджовим розчином треба: