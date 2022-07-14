Помідори – одні із найпоширеніших овочів на українському городі. Що вони не хворіли та рясно вродили, треба дотримуватися кількох правил поливу.

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Не переливайте рослини

Помідори є посухостійкими овочами, тож не варто активно зрошувати ґрунт, в якому росте рослина. Якщо надто багато поливати помідори, вони можуть захворіти – причиною тому стане застій вологи поблизу кореневої системи. Помідори можуть отримати грибок коренів та загинути, так і не давши плодів.

Не варто переливати зайвий раз помідори / Фото Unsplash

Тож після того, як рослину висадили у відкритий ґрунт, не варто одразу поливати її – зачекайте тиждень, і тільки потім налаштовуйте регулярний полив.

Загалом поливати помідори, які тільки висадили, треба 1 раз на 1 тиждень – на один кущ треба приблизно 1 літр води.

Збільште кількість води після цвітіння

Коли помідори вже сформувалися на гілках, а цвітіння пройшло, рослині треба значно більше води – ці відбувається через те, що водянисті плоти потребують вологу.

Поливати вже дорослі помідори треба приблизно 1 раз на 5 днів. На кущ вже йтиме більше вологи – 2 літри води на одну рослину.

Після цвітіння помідори треба поливати більше / Фото Unsplash

Розпушуйте землю після поливу

До того, як підгортати помідори, кожен раз після поливу треба просапувати земляну кірку. Робити це треба через день після того, як полили рослини.

Зверніть увагу! Якщо ваш город розташований на піщаному ґрунті, підсапувати помідори не потрібно.

Якщо не розпушувати землю після поливу, помідори можуть втратити багато вологи та пошкодити мікрокоріння в ґрунті. Крім того, якщо холодна погода тримається довго, розпушування та просапування допомагає ґрунту під помідорами швидше прогрітися.

Не поливайте помідори зверху

Для поливу таких рослин, на жаль, не підходить метод дощування – тобто, поливати помідори з лійки, шлангу чи автоматичних зволожувачів, які імітують дощ, не варто.

Через те, що на листі помідорів є мікроволоски, вода на них може застоюватися та погано стікає. Через це може виникнути загноювання та розвиток грибка.

Поливайте помідори знизу, під корінь, не допускаючи зайвої вологи на листі.

Поливати помідори треба під корінь / Фото apteka-sadivnyka

Не поливайте холодною водою

Краще відмовитися від поливу помідорів холодною проточною або колодязною водою. Ідеальна температура води для таких рослин – це 24 – 26 градусів за Цельсієм. Бажано, щоб вода для поливу помідорів була відстояною. Також підходить дощова вода.

Холодна вода може пошкодити корені помідорів та сповільнити харчування рослини, що спричинить поганий урожай та хвороби.