Різноманітні плями на білій тканині можуть зіпсувати настрій, а іноді навіть і річ. Тож варто знати, як можна впоратися з підступними забрудненнями та не переживати, що річ піде і смітник.

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Видів плям є безліч – білий одяг буквально притягує до себе всілякі неприємності. Ми ж розглянемо найпопулярніші забруднення, притаманні білим речам та з'ясуємо, як із ними впоратися.

Як видалити плями від соку ягід, фруктів чи вина

Плями від вина чи соку зазвичай найбільш помітні – насичений колір забруднення дуже видно на білосніжній тканині. Але є хороша новина – прибрати плями від ягід та фруктів можна!

Які засоби підійдуть для видалення таких плям:

Гліцерин та яйце – Відділіть жовток та змішайте з гліцерином у співвідношенні 1 до 1. Нанесіть суміш на бруд та залиште на 6 годин. Після цього виперіть річ вручну або в машинці.

Молоко – розігрійте молоко, щоб воно було гарячим та вмочіть в нього пляму від соку чи вина. Тримайте пляму в молоці 30 хвилин, а опісля пройдіться по ній господарським милом.

Марганцівка та перекис – ці засоби добре допомагають усунути плями від вина.Розмішайте у воді невелику кількість марганцівки, та вмочіть у розчин винну пляму. Залиште на кілька годин. Після того, як вийняли пляму з розчину, варто протерти її перекисом водню. Під кінець треба випрати річ – у машинці чи вручну.

З плямами від вина чи соку можна впоратися кількома способами / Фото helpmasterservice

Нашатирний спирт та мило – для такого очищення знадобиться 10-процентний нашатирний спирт та біле мило. Змішайте обидва компоненти та нанесіть на пляму. Після цього тріть пляму щіткою, поки вона не зникне. Такий метод не підходить для прання делікатних тканин.

Окріп – залийте пляму від соку фруктів чи ягід окропом та лийте на неї воду кілька хвилин. Пляма буде пропадати на очах, проте малоімовірно, що зникне повністю. Для того, щоб остаточно її видалити, скористайтеся господарським милом чи відбілювачем. Але зверніть увагу – такий метод підходить лише для тканин, які не є делікатними та не реагують на температурні перепади. У кращому випадку річ може просто розтягнутися, а в гіршому – пошкодити волокна тканини та легко порватися.

Як видалити жирні плями

Найбільш проблематичними плямами є жирні, та їх теж можна вивести за допомогою підручних методів.

Які продукти можна використати для боротьби з жиром на тканині:

Сіль – найпопулярніший спосіб для видалення жирної плями з білої тканини. Якщо пляма тільки-но з'явилася на вашій речі, а можливості її відіпрати немає, можна насипати трохи солі прямо на неї та зачекати, щоб жир увібрався. Повністю пляма, на жаль, не зникне, але зменшити в'їдання жиру в тканину таким чином можна.

Щоб відіпрати жирну пляму, треба розчинити трохи солі у воді та цим розчином обробити забруднене місце. Після цього річ треба ретельно відіпрати в машинці чи вручну.

Зі свіжими жирними плямами впорається сіль / Фото born2be

Спирт – універсальний засіб для боротьби із застарілими жирними плямами. Щоб знищити пляму, нанесіть на ватний диск трохи нашатирного спирту або денатурату та прикладіть до жирного місця на 30 – 60 хвилин. Після цього киньте річ пратися.

Скипидар – тяжка артилерія у боротьбі з жирними плямами, яка не підходить для делікатних та тонких тканин. Нанесіть невелику кількість скипидару на ватний диск чи ганчірку та на кілька хвилин прикладіть до плями. Після цього річ треба ретельно випрати.

Як вивести кров з білого одягу

Із забрудненням такого типу треба намагатися боротися якомога швидше – чим довше кров тримається на одязі, тим сильніше в'їдається в тканину.

Що допоможе прибрати кров з білої тканини:

Холодна вода – якщо пляма від крові дуже свіжа, її можна вмочити в холодну воду та залишити на кілька годин. За цей час кров має повністю зникнути з речі.

Мило та засоби для видалення плям – підходить для плям, яким вже більше ніж година. Господарське мило треба розвести з водою до утворення піни та нанести на місце плями на 30 хвилин, а потім промити водою. Засоби для видалення плям треба використовувати за інструкцією.

Як відіпрати плями крові з білого одягу / Фото vkazivka

Крохмаль – змішайте крохмаль у холодній воді у такій пропорції, щоб утворилася густа паста. Нанесіть суміш на пляму та дайте повністю висохнути. Після цього зніміть скоринку від крохмалю та поперіть річ.

Гліцерин – підходить для більш щільних тканин. Розмішайте гліцерин з теплою водою, вмочіть у ватний диск та нанесіть на тканину, залишивши на кілька годин. Після цього треба очистити залишки за допомогою щіточки та виперіть.

Як впоратися з плямами від шоколаду, кави та чаю

Для боротьби з такими забрудненнями підійдуть:

Перекис – налийте перекис водню на забруднення та залиште на 1 годину. Після цього річ треба випрати.

Гліцерин – цю речовину спочатку треба трохи підігріти, і лиш потім нанесіть на пляму. Залишіть гліцерин на плямі на 30 – 60 хвилин. Приберіть залишки гліцерину опісля та киньте річ пратися.

Як відіпрати плями від чаю чи кави / Фото born2be

Нашатирний спирт – ця речовина добре справляється з видаленням залишків кави та чаю. Нанесіть спирт на ватний диск та прикладіть до плями. Залишіть на 20 хвилин, а опісля промийте річ.

Як відіпрати плями від трави

Щоб впоратися з плямами від трави на білих речах, достатньо мати лише воду та нашатирний спирт. Змішайте 1 столову ложку спирту та 1 літр води та опустіть в розчин забруднений одяг. Зачекайте пів години, а потім потріть щіткою чи губкою місце забруднення.

Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash