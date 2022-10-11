Деякі речі потребують делікатного прання та чищення вручну – пральна машинка не завжди впорається з очищенням специфічного одягу чи взуття. 24 канал з'ясував, що не підходить для прання в машинці та чому.

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Вироби зі шкіри

Одяг та взуття, яке зроблене з натуральної шкіри, категорично заборонено кидати до пральної машинки. Високі температури, склад мийних засобів та порошків, а також інтенсивність прання може знищити форму та структуру виробу. На шкірі можуть утворитися тріщини, які неможливо ліквідувати, а також плями, які може залишити мийний засіб.

Що не можна прати в машинці / Фото Unsplash

Купальники

Попри помилкове твердження, що купальники, як і інший одяг, можуть пратися в машинці, очистити цей літній одяг можна лише вручну. Річ у тім, що сильний механічний вплив пралки – тертя, величезна кількість оборотів та високі температури – може пошкодити кісточки, які є в бюстгальтері, а бретельки та зав’язки можуть розтягнутися та порватися.

Крім того, купальники, які і так сильно вигорають на сонці, можуть ще більше втратити колір, якщо їх регулярно кидати до машинки.

Приталені піджаки та пальта

Речі, які мають підкреслювати фігуру, мають плечики та приталений крій, категорично не рекомендується прати в машинці. Якщо це пальта з вовни чи теплих матеріалів – вони можуть зменшитися в розмірах або втратити форму. Якщо це піджаки з плечиками та строгим кроєм, який має тримати форму – вони можуть перекоситися, стати нещільними та деформуватися.

Такі речі радять віддавати одразу в хімчистку або делікатно прати вручну.

Кепки та бейсболки з козирком

Ні в якому разі не можна прати в машинці кепки та головні убори, які мають каркаси. Автоматичне прання може легко зігнути та деформувати головний убір. Тому кепки рекомендують прати вручну.

Що не можна прати в машинці / Фото Unsplash

Одяг з дрібними деталями

Вбрання, яке має на собі бісер, наклеєні камені, паєтки та блискітки, варто прати лише вручну. Через механічний вплив дрібні деталі можуть легко відірватись та забити водяні фільтри машинки. Блискітки не тільки можуть відклеїтися від вашого одягу, але і прилипнути до інших речей, які пралися в машинці. Тож вбрання з крихітними деталями треба прати лише вручну або ж віддавати в хімчистку.

Серветки з мікрофібри

Мікроволокно в таких серветках та ганчірках не переносить машинного втручання та швидко втрачає свої властивості. Деякі вироби з мікрофібри все ж можна прати, але лише на делікатному режимі – щоб дізнатися, чи ваша серветка може бути попрана в машинці, перевірте інструкцію та етикетку, де є рекомендації щодо прання.

Краватки

Краватки – дуже ніжні речі, які часто роблять із шовку або інших тканин, які не терплять машинного прання. Від жорсткого впливу пралки краватка може втратити свою форму, втратити колір та затертися. Прати такі речі треба лише вручну, використовуючи лише делікатні мийні засоби.

Що не можна прати в машинці / Фото Unsplash

Речі, на яких багато шерсті

Якщо у вас є домашня тварина – ви знаєте, як багато шерсті лишається на одязі після контакту з нею. Та кидати речі з шерстю в пралку – погана ідея. Ворсинки не тільки не зникнуть з одягу, але можуть забруднити й інші речі. Крім того, шерсть може забити водні фільтри в машинці – а це призведе до поломки.

Вироби з ортопедичної піни

Подушки та наматрацники, які виготовлені зі спеціальної ортопедичної піни, ні в якому разі не можна прати в машинці – сильне тертя може розбити піну та клаптики та знищити річ. Деякі вироби з ортопедичної піни взагалі заборонено прати, тож перед їх очищенням перегляньте етикетки та інструкцію. Краще прати такі речі вручну або ж скористатися послугами хімчистки.

Одяг з делікатних тканин

Попри те, що в деяких пралках вже є режим для шерстяних виробів та делікатних тканин, все одно рекомендується прати такі речі виключно вручну. Одяг з кашеміру, вельвету чи вовни потребує особливого догляду, і прати його в машинці – дуже ризиковано. Через автоматичне прання такі речі можуть отримати зачіпки, облізти та навіть порватися.

Що не можна прати в машинці / Фото Unsplash

Одяг з плямами від легкозаймистих речовин

Якщо на вашому одязі є плями від гасу, бензину, керосину чи інших легкозаймистих рідин, в жодному разі не кладіть такі речі в пралку. Під час прання одяг з такими плямами може загорітися та зіпсувати пральну машину. Крім того, пожежа може розширитися, понищити квартиру та загрожувати вашому здоров’ю та життю.

Перед пранням речей з легкозаймистими плямами варто відіпрати такі забруднення вручну.

Килимки

У пральних машинках не можна прати невеликі килимки, які використовують в коридорах чи ванній. Через те, що в машинці під час прання виникає велика відцентрова сила, килимок може змістити центр тяжіння та буквально розламати машинку на частини. Крім того, якщо килим має основу з гуми, вона, як і ортопедичний наповнювач, може розпастися.

Що не можна прати в машинці / Фото Unsplash