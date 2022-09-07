Пральний порошок давно показав себе як універсальна річ у прибиранні – за допомогою активних речовин порошок може впоратися з багатьма забрудненнями, накипом та плямами. Не менш дієвим він виявився і під час чищення унітаза – такий засіб не тільки є в кожному домі, але і є набагато дешевшим за спеціальну побутову хімію для санвузлів.
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Тож, що робить порошок з унітазом та навіщо його засипати? Відповідь проста – цей засіб очищує накип та вапно, яке залишається на стінках унітаза. Пральний порошок, який регулярно засипають в унітаз, допомагає зберегти його блиск та зовнішній вигляд, а також не дає поширитися неприємному запаху.
Як почистити унітаз пральним порошком
Залишити на ніч
Перший спосіб є максимально простим та не потребує зусиль – треба лиш засипати в унітаз трохи прального порошку. Змивати його не треба – порошок в унітазі має лишитися на всю ніч. Для досягнення найкращого результату рекомендується повторити процедуру кілька днів поспіль.
Залиште унітаз з порошком на ніч / Фото express.de
Нанести порошок на стінки
Щоб почистити унітаз таким методом, спершу треба змочити внутрішні стінки – просто змийте воду, і стінки будуть зволожені. Після цього треба нанести порошок на стінки.
Через деякий час потріть унітаз йоржиком та змийте воду.
Унітаз з порошком треба протерти йоржиком / Фото depositphotos
Як часто треба сипати порошок в унітаз
Порошок можна сипати залежно від стану вашого туалету, якості води та рівня забрудненості. Та деякі господині виконують таку процедуру щодня, щоб зберегти чистоту та приємний запах в унітазі.
Не обов’язково щоденно зливати в унітаз порошок, але варто взяти собі за звичку регулярно очищати туалет таким методом – це може не тільки ефективно очистити унітаз, але і зекономить ваш особистий час.