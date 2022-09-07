Стиральный порошок давно показал себя как универсальная вещь в уборке – с помощью активных веществ порошок может справиться со многими загрязнениями, накипью и пятнами. Не менее действенным он оказался и во время чистки унитаза – такое средство не только есть в каждом доме, но и намного дешевле специальной бытовой химии для санузлов.

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Что делает порошок с унитазом и зачем его засыпать? Ответ прост – это средство очищает накипь и известь, которая остается на стенках унитаза. Стиральный порошок, регулярно засыпаемый в унитаз, помогает сохранить его блеск и внешний вид, а также не дает распространиться неприятному запаху.

Как почистить унитаз стиральным порошком

Оставить на ночь

Первый способ максимально прост и не требует усилий – нужно лишь засыпать в унитаз немного стирального порошка. Смывать его не надо – порошок в унитазе должен остаться на всю ночь. Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторять процедуру несколько дней.

Оставьте унитаз с порошком на ночь / Фото express.de

Нанести порошок на стенки

Чтобы почистить унитаз таким методом, сперва нужно смочить внутренние стенки – просто смойте воду, и стенки будут увлажнены. После этого нужно нанести порошок на стенки унитаза.

Важно! Для лучшего эффекта следует взять порошок для отбеливания.

Через некоторое время потрите унитаз ершиком и смойте воду.

Унитаз с порошком нужно протереть ершиком / Фото depositphotos

Как часто нужно сыпать порошок в унитаз

Порошок можно сыпать в зависимости от состояния вашего туалета, качества воды и уровня загрязненности. Но некоторые хозяйки выполняют такую процедуру каждый день, чтобы сохранить чистоту и приятный запах в унитазе.

Не обязательно ежедневно сливать в унитаз порошок, но следует взять себе за привычку регулярно очищать туалет таким методом – это может не только эффективно очистить унитаз, но и сэкономить ваше личное время.