Некоторые вещи нуждаются в деликатной стирке и чистке вручную – стиральная машинка не всегда справится с очисткой специфической одежды или обуви. 24 канал выяснил, что не подходит для стирки в машинке и почему.

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Кожаные изделия

Одежду и обувь, сделанные из натуральной кожи, категорически запрещено бросать в стиральную машинку. Высокие температуры, состав моющих средств и порошков, а также интенсивность стирки могут уничтожить форму и структуру изделия. На коже могут образоваться трещины, которые невозможно устранить, а также пятна, которые могут оставить моющие средства.

Что нельзя стирать в машинке / Фото Unsplash

Купальники

Несмотря на ошибочное утверждение, что купальники, как и другая одежда, могут стираться в машинке, очистить эту летнюю одежду можно только вручную. Дело в том, что сильное механическое воздействие стиралки – трение, огромное количество оборотов и высокие температуры – может повредить косточки в бюстгальтере, а бретельки и завязки могут растянуться и порваться.

Кроме того, купальники, которые и так сильно выгорают на солнце, могут еще больше лишиться цвета, если их регулярно бросать в машинку.

Приталенные пиджаки и пальто

Вещи, которые должны подчеркивать фигуру, имеют плечики и приталенный крой, не рекомендуется стирать в машинке. Если это пальто из шерсти или теплых материалов – они могут уменьшиться в размерах или потерять форму. Если это пиджаки с плечиками и строгим кроем, которые должны держать форму – они могут перекоситься, стать неплотными и деформироваться.

Такие вещи советуют отдавать сразу в химчистку или деликатно стирать вручную.

Кепки и бейсболки с козырьком

Ни в коем случае нельзя стирать в машинке кепки и головные уборы с каркасами. Автоматическая стирка может легко согнуть и деформировать головной убор. Поэтому кепки рекомендуют стирать вручную.

Что нельзя стирать в машинке / Фото Unsplash

Одежда с мелкими деталями

Наряды, которые имеют бисер, наклеенные камни, паетки и блестки, следует стирать только вручную. Из-за механического воздействия мелкие детали могут легко оторваться и забить водяные фильтры машинки. Блестки не только могут отклеиться от вашей одежды, но и прилипнуть к другим вещам, стиравшимся в машинке. Поэтому наряды с крохотными деталями нужно стирать только вручную или отдавать в химчистку.

Салфетки из микрофибры

Микроволокно в таких салфетках и тряпках не переносит машинного вмешательства и быстро теряет свои свойства. Некоторые изделия из микрофибры все же можно стирать, но только на деликатном режиме – чтобы узнать, может ли ваша салфетка быть постирана в машинке, проверьте инструкцию и этикетку, где есть рекомендации по стирке.

Галстуки

Галстуки – очень нежные вещи, которые часто делают из шелка или других тканей, не терпящих машинной стирки. От жесткого воздействия стиралки галстук может потерять свою форму, потерять цвет и затереться. Стирать такие вещи нужно только вручную, используя только деликатные моющие средства.

Что нельзя стирать в машинке / Фото Unsplash

Вещи, на которых много шерсти

Если у вас есть домашнее животное – вы знаете, сколько шерсти остается на одежде после контакта с ним. Но бросать вещи с шерстью в стиралку – плохая идея. Ворсинки не только не исчезнут из одежды, но могут испачкать и другие вещи. Кроме того, шерсть может забить водные фильтры в машинке – а это приведет к поломке.

Изделия из ортопедической пены

Подушки и наматрасники, изготовленные из специальной ортопедической пены, ни в коем случае нельзя стирать в машинке – сильное трение может разбить пену и клочки и уничтожить вещь. Некоторые изделия из ортопедической пены вообще запрещены для стирки, поэтому перед их очисткой просмотрите этикетки и инструкцию. Лучше стирать такие вещи вручную или воспользоваться услугами химчистки.

Одежда из деликатных тканей

Несмотря на то, что в некоторых стиралках уже есть режим для шерстяных изделий и деликатных тканей, все равно рекомендуется стирать такие вещи исключительно вручную. Одежда из кашемира, вельвета или шерсти требует особого ухода, и стирать её в машинке очень рискованно. Через автоматическую стирку такие вещи могут получить зацепки, облезть и даже порваться.

Что нельзя стирать в машинке / Фото Unsplash

Одежда с пятнами от легковоспламеняющихся веществ

Если на вашей одежде есть пятна от керосина, бензина, керосина или других легковоспламеняющихся жидкостей, ни в коем случае не кладите такие вещи в стиралку. Во время стирки одежда с такими пятнами может загореться и испортить стиральную машину. Кроме того, пожар может расшириться, уничтожить квартиру и угрожать вашему здоровью и жизни.

Перед стиркой вещей с легковоспламеняющимися пятнами следует отстирать такие загрязнения вручную.

Коврики

В стиральных машинках нельзя стирать небольшие коврики, которые используют в коридорах или в ванной. Так как в машинке во время стирки возникает большая центробежная сила, коврик может сместить центр тяжести и буквально разломить машинку на части. Кроме того, если ковер имеет основу из резины, он, как и ортопедический наполнитель, может распасться.

Что нельзя стирать в машинке / Фото Unsplash