Удобрения необходимые для помидоров, если хозяин хочет собрать сочный и здоровый урожай. Питательные вещества, содержащиеся в подкормке, могут ускорить рост и развитие растений.

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Однако магазинные удобрения могут истощить почву и повредить другие растения, которые к ним не приспособлены. Поэтому огородники обнаружили 3 продукта, которые не содержат химии и могут помочь вырастить богатый и здоровый урожай.

Пепел

Вместо магазинных минеральных удобрений для подкормки помидор можно использовать пепел. Этот метод долгие годы помогает садоводам и помогает развитию плодов.

В пепле содержится много фосфора и калия – веществ, которые ускоряют рост растений.

Чем подкормить помидоры / Фото Unsplash

Вносить пепел как удобрение следует во время перекапывания осенью – полезные свойства этого удобрения могут держаться в земле примерно 2 – 3 года.

Также можно подкормить помидоры при посадке рассады:

Добавить 2 – 3 столовых ложки пепла, который предварительно просеяли;

Смешать с землей – это делается для того, чтобы не обжечь корни саженцев.

Кроме того, пепел можно добавлять в воду для полива – на 1 ведро воды нужно 1,5 – 2 стакана пепла. Такое удобрение следует делать с интервалом в 2 – 3 недели.

Йод

Йодированные удобрения являются безопасными для помидоров и работают как профилактика болезней растений. Кроме того, йодированные удобрения улучшают азотный обмен томатов.

Чем подкормить помидоры / Фото verywellhealth

Помидоры можно поливать йодированным раствором – на каждые 3 литра воды требуется всего 1 капля йода. Поливать таким раствором помидоры нужно до формирования соцветий – так томаты получат больше гроздей с плодами и будут иметь большие овощи.

Дрожжи и сахар

Дрожжи могут приподнять не только тесто – метод удобрения помидоров таким методом оказался очень действенным. Томаты, которые подкормили удобрением, быстрее растут и набирают массу, а также дают больше плодов.

Чтобы сделать удобрение из дрожжей и сахара нужно:

Развести в 10-литровом ведре с теплой водой 50 – 100 г дрожжей;

Добавить в раствор 2 – 3 столовые ложки сахара;

2 литра из ведра переливают и добавляют еще 8 литров воды – именно эта смесь будет готовым удобрением.

Чем подкормить помидоры / Фото hiyeast

Поливать помидоры дрожжевым раствором нужно: