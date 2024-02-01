Зокрема, необхідно підібрати правильний режим поливу та комфортну температуру води. Як не потрібно поливати драцену, розповість 24 Канал.

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Рясний полив

Драцена не любить, коли земля занадто волога. Тому у вазон не можна додавати багато води. Інакше вона буде застоюватися у ґрунті. Тоді гниє коріння або з'являються різноманітні грибкові хвороби.

Холодна вода

Багато кімнатних рослин не люблять, коли їх поливають холодною водою. Драцена також чутлива до низьких температур. Зокрема, вони можуть викликати стрес. Вода повинна бути теплою.

Правильна пересадка

Якщо ви збираєтеся пересадити драцену, то не поливайте її декілька днів. Земля повинна бути достатньо сухою, щоб коріння не пошкодилось. Важливо зауважити, що рослину пересаджують досить часто, оскільки вона активно розвивається.

Як правильно поливати драцену / Фото Pexels

Полив листя

Листя драцени потрібно регулярно витирати, адже на ньому збирається бруд. Це варто робити для того, щоб рослина нормально дихала. Однак листя також важливо час від часу мити під душем. Тільки слідкуйте за тим, аби зайва вода не потрапляла в землю.

Постійний полив

Не можна перезволожувати ґрунт, у якому росте драцена. Надлишок вологи призведе до того, що коріння почне гнити. Перед тим, як поливали рослину, варто подивитися, чи земля достатньо суха.

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