Крім того, не варто поливати орхідею водою з-під крана. Адже в ній міститься багато кальцію, який перешкоджає цвітінню. Як же правильно поливати квітку, читайте у матеріалі.

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Як часто поливати орхідею

Взимку орхідею найкраще поливати 1 раз на 10 днів. Однак часто це залежить від умов, в яких знаходиться рослина, а також від її виду. Тому перед поливом перевіряйте, чи вологий субстрат та коріння. Адже не потрібно перезволожувати квітку.

Для того, щоб не прогадати, тримайте орхідею у прозорому горщику. Так ви краще бачитимете, чи потребує рослина води. Якщо помітите, що коріння світле та сріблясте, то орхідею варто полити. Якщо ж колір яскраво-зелений, то вологи достатньо.

Правильний полив орхідеї

Якщо орхідея посаджена у торф'яному ґрунті, то її можна поливати зверху. Однак потрібно слідкувати за тим, щоб вода не потрапляла на листя. Крім того, цей спосіб поливу не підходить, якщо рослина знаходиться у спеціальному субстраті.