Зокрема, до цього призводять такі помилки: неправильний полив та висока температура повітря. Шкідники та хвороби – також одні із причин. Детальніше про це розповість 24 Канал.

До речі Простий розчин допоможе позбутися гнилого коріння і зів'ялого листя орхідеї: як його приготувати

Висока температура повітря

Орхідея важко переносить жарке літо. Адже прямі сонячні промені можуть обпекти рослину, через що зморщуються листочки. У них виділяється та кількість вологи, яку не встигає поглинути коріння. Тому листя стає м'яким.

Однак у цьому випадку орхідеї можна повернути гарний вигляд. Вазон потрібно переставити у більш затінене місце та ретельно обприскати листя.

Неправильний полив

Листя може зів'янути через перезволоження або через недостачу води. Якщо ви пересушили землю, то поставте орхідею у теплу воду на пів години. Після того залиште рослину на деякий час, аби зникла зайва вода.

Якщо ж ви перезволожили землю, то коріння орхідеї почне гнити. У такому випадку рослину потрібно терміново пересадити. Перед тим обов'язково позбудьтеся гнилого коріння та промийте вазон водою.

Красива орхідеяПоради, які допоможуть позбутися м'якого листя орхідеї / Фото Canva

Хвороби та шкідники

Вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції часто стають причиною того, що в орхідеї починає в'янути листя. Найперше слід забрати рослину від інших вазонів, щоб не заразити їх. Далі орхідею потрібно лікувати.

  • Для того, щоб позбутися бактеріальних інфекцій, рідше поливайте орхідею та слідкуйте за тим, щоб у кімнаті не було занадто волого. Крім того, позбудьтеся пошкодженої ділянки та продезінфікуйте її.
  • Місця, які були уражені вірусною або грибковою інфекцією також потрібно видалити та обробити.

Який розчин допоможе позбутися гнилого коріння та зів'ялого листя

  • Візьміть 1 зубчик часнику, закиньте його у блендер та додайте туди 500 мілілітрів води. Добре зблендеруйте, процідіть залишки та налийте ще трохи води.
  • Змочіть ватний диск розчином та ретельно протріть листочки з обох боків.
  • Потримайте коріння орхідеї у розчині протягом 10 хвилин. Далі перекладіть коріння в банку, налийте туди воду та поставте на підвіконня.
  • Через тиждень коріння варто потримати 20 хвилин в іншому розчині. Для того, щоб його приготувати, вам знадобиться: 1 літр води та 1 ложка рису. Використовувати таке підживлення можна 1 раз на тиждень.