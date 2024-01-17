Зокрема, до цього призводять такі помилки: неправильний полив та висока температура повітря. Шкідники та хвороби – також одні із причин. Детальніше про це розповість 24 Канал.
До речі Простий розчин допоможе позбутися гнилого коріння і зів'ялого листя орхідеї: як його приготувати
Висока температура повітря
Орхідея важко переносить жарке літо. Адже прямі сонячні промені можуть обпекти рослину, через що зморщуються листочки. У них виділяється та кількість вологи, яку не встигає поглинути коріння. Тому листя стає м'яким.
Однак у цьому випадку орхідеї можна повернути гарний вигляд. Вазон потрібно переставити у більш затінене місце та ретельно обприскати листя.
Неправильний полив
Листя може зів'янути через перезволоження або через недостачу води. Якщо ви пересушили землю, то поставте орхідею у теплу воду на пів години. Після того залиште рослину на деякий час, аби зникла зайва вода.
Якщо ж ви перезволожили землю, то коріння орхідеї почне гнити. У такому випадку рослину потрібно терміново пересадити. Перед тим обов'язково позбудьтеся гнилого коріння та промийте вазон водою.
Поради, які допоможуть позбутися м'якого листя орхідеї / Фото Canva
Хвороби та шкідники
Вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції часто стають причиною того, що в орхідеї починає в'янути листя. Найперше слід забрати рослину від інших вазонів, щоб не заразити їх. Далі орхідею потрібно лікувати.
- Для того, щоб позбутися бактеріальних інфекцій, рідше поливайте орхідею та слідкуйте за тим, щоб у кімнаті не було занадто волого. Крім того, позбудьтеся пошкодженої ділянки та продезінфікуйте її.
- Місця, які були уражені вірусною або грибковою інфекцією також потрібно видалити та обробити.
Який розчин допоможе позбутися гнилого коріння та зів'ялого листя
- Візьміть 1 зубчик часнику, закиньте його у блендер та додайте туди 500 мілілітрів води. Добре зблендеруйте, процідіть залишки та налийте ще трохи води.
- Змочіть ватний диск розчином та ретельно протріть листочки з обох боків.
- Потримайте коріння орхідеї у розчині протягом 10 хвилин. Далі перекладіть коріння в банку, налийте туди воду та поставте на підвіконня.
- Через тиждень коріння варто потримати 20 хвилин в іншому розчині. Для того, щоб його приготувати, вам знадобиться: 1 літр води та 1 ложка рису. Використовувати таке підживлення можна 1 раз на тиждень.