В частности, к этому приводят такие ошибки: неправильный полив и высокая температура воздуха. Вредители и болезни – также одни из причин. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Кстати говоря Простой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев орхидеи: как его приготовить

Высокая температура воздуха

Орхидея тяжело переносит жаркое лето. Ведь прямые солнечные лучи могут обжечь растение, из-за чего сморщиваются листики. В них выделяется то количество влаги, которое не успевают поглотить корни. Поэтому листья становятся мягкими.

Однако в этом случае орхидеи можно вернуть красивый вид. Вазон нужно переставить в более затененное место и тщательно опрыскать листья.

Неправильный полив

Листья могут увядать из-за переувлажнения или из-за нехватки воды. Если вы пересушили землю, поставьте орхидею в теплую воду на пол часа. После этого оставьте растение на некоторое время, чтобы исчезла лишняя вода.

Если же вы переувлажнили землю, то корни орхидеи начнут гнить. В таком случае растение нужно срочно пересадить. Перед тем обязательно избавьтесь от гнилых корней и промойте вазон водой.

Советы, которые помогут избавиться от мягких листьев орхидеи / Фото Canva

Болезни и вредители

Вирусные, грибковые и бактериальные инфекции часто становятся причиной того, что в орхидее начинают увядать листья. Прежде всего следует убрать растение от других вазонов, чтобы не заразить их. Дальше орхидею нужно лечить.

Для того чтобы избавиться от бактериальных инфекций, реже поливайте орхидею и следите за тем, чтобы в комнате не было слишком влажно. Кроме того, избавьтесь от поврежденного участка и продезинфицируйте его.

Места, пораженные вирусной или грибковой инфекцией, также нужно удалить и обработать.

Какой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев