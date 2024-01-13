Однак потрібно слідкувати за тим, щоб на драцену не потрапляла велика кількість сонячних променів. Крім того, надворі не має бути занадто прохолодно. Це може нашкодити рослині. Тому місце варто обирати ретельно.

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Комфортні умови для драцени

Для одних видів краще підходять сонячні умови, а для інших – затінок. Наприклад, драцени з різноколірним листям більше полюбляють світло, аніж ті, які мають повністю зелене. В іншому випадку, вони можуть втратити свій яскравий колір.

Переносити драцену на вулицю слід поступово. Якщо одразу переставити рослину з тіні на сонце, то вона може отримати сонячні опіки. Найкраще поставити драцену на веранду. Адже туди потрапляє менше світла.

Згодом можна перенести драцену у місце, куди потрапляє більше сонячних променів. Якщо рослина почала швидше рости, то вона пристосувалася до таких умов.

Якщо побачите, що листя стало блідим, це означає, що драцена отримала сонячні опіки. Одразу перенесіть її у затінок і зріжте всі пошкодження. Негативно вплинути на листя може й сильний вітер. Тому восени та взимку драцену краще тримати у приміщені.

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