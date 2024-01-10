Деякі власники фіалок бояться, що надлишок вологи може нашкодити рослині. Як же правильно поливати квітку, читайте далі.
Про що йде мова Названо рослину, яка найкраще очищає повітря в оселі
Як правильно поливати фіалку
Фахівці кажуть, що фіалки потребують обприскування, яке допомагає забирати пил з листя. Адже у природі рослина отримує вологу від звичайного дощу.
Проте обприскувати фіалки слід правильно. Найперше, слідкуйте за тим, щоб вода не була холодною. Крім того, щільно закрийте або прикрийте вікна у приміщенні. Адже ця рослина не любить протягів. Також важливо, щоб на листя не потрапляли сонячні промені. Спершу фіалка повинна добре висохнути.
Що ще треба знати про фіалку
- Як ми вже писали вище, фіалка може цвісти весь рік. Однак для цього за рослиною потрібно ретельно доглядати. Експерти рекомендують поливати фіалку один раз на тиждень. Необхідно просто наливати воду у піддон.
- Не всі вазони можуть пережити зиму. Тому потрібно добре подумати над тим, які рослини купувати додому у цей період. Цікаво, що фіалка – саме та квітка, яка може витримати суворі морози та холод.
- Також фіалка розмножується листками. Фахівці кажуть, що це найефективніший спосіб. У список потрапили й інші рослини: бегонія, грошове дерево та фікус.