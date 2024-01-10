Деякі власники фіалок бояться, що надлишок вологи може нашкодити рослині. Як же правильно поливати квітку, читайте далі.

Про що йде мова Названо рослину, яка найкраще очищає повітря в оселі

Як правильно поливати фіалку

Фахівці кажуть, що фіалки потребують обприскування, яке допомагає забирати пил з листя. Адже у природі рослина отримує вологу від звичайного дощу.

Проте обприскувати фіалки слід правильно. Найперше, слідкуйте за тим, щоб вода не була холодною. Крім того, щільно закрийте або прикрийте вікна у приміщенні. Адже ця рослина не любить протягів. Також важливо, щоб на листя не потрапляли сонячні промені. Спершу фіалка повинна добре висохнути.

Що ще треба знати про фіалку

  • Як ми вже писали вище, фіалка може цвісти весь рік. Однак для цього за рослиною потрібно ретельно доглядати. Експерти рекомендують поливати фіалку один раз на тиждень. Необхідно просто наливати воду у піддон.
  • Не всі вазони можуть пережити зиму. Тому потрібно добре подумати над тим, які рослини купувати додому у цей період. Цікаво, що фіалка – саме та квітка, яка може витримати суворі морози та холод.
  • Також фіалка розмножується листками. Фахівці кажуть, що це найефективніший спосіб. У список потрапили й інші рослини: бегонія, грошове дерево та фікус.