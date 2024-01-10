Деякі власники фіалок бояться, що надлишок вологи може нашкодити рослині. Як же правильно поливати квітку, читайте далі.

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Як правильно поливати фіалку

Фахівці кажуть, що фіалки потребують обприскування, яке допомагає забирати пил з листя. Адже у природі рослина отримує вологу від звичайного дощу.

Проте обприскувати фіалки слід правильно. Найперше, слідкуйте за тим, щоб вода не була холодною. Крім того, щільно закрийте або прикрийте вікна у приміщенні. Адже ця рослина не любить протягів. Також важливо, щоб на листя не потрапляли сонячні промені. Спершу фіалка повинна добре висохнути.

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