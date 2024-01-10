Некоторые владельцы фиалок боятся, что избыток влаги может навредить растению. Как же правильно поливать цветок, читайте дальше.
О чем идет речь Названо растение, которое лучше всего очищает воздух в доме
Как правильно поливать фиалку
Специалисты говорят, что фиалки нуждаются в опрыскивании, которое помогает забирать пыль из листьев. Ведь в природе растение получает влагу от обычного дождя.
Однако опрыскивать фиалки следует правильно. В первую очередь, следите за тем, чтобы вода не была холодной. Кроме того, плотно закройте или прикройте окна в помещении. Ведь это растение не любит сквозняков. Также важно, чтобы на листья не попадали солнечные лучи. Сначала фиалка должна хорошо высохнуть.
Что еще нужно знать о фиалке
- Как мы уже писали выше, фиалка может цвести круглый год. Однако для этого за растением нужно тщательно ухаживать. Эксперты рекомендуют поливать фиалку раз в неделю. Необходимо просто наливать воду в поддон.
- Не все вазоны могут пережить зиму. Поэтому нужно хорошо подумать о том, какие растения покупать домой в этот период. Интересно, что фиалка – именно тот цветок, который может выдержать суровые морозы и холод.
- Также фиалка размножается листьями. Специалисты говорят, что это самый эффективный способ. В список попали и другие растения: бегония, денежное дерево и фикус.