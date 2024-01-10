Некоторые владельцы фиалок боятся, что избыток влаги может навредить растению. Как же правильно поливать цветок, читайте дальше.

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Как правильно поливать фиалку

Специалисты говорят, что фиалки нуждаются в опрыскивании, которое помогает забирать пыль из листьев. Ведь в природе растение получает влагу от обычного дождя.

Однако опрыскивать фиалки следует правильно. В первую очередь, следите за тем, чтобы вода не была холодной. Кроме того, плотно закройте или прикройте окна в помещении. Ведь это растение не любит сквозняков. Также важно, чтобы на листья не попадали солнечные лучи. Сначала фиалка должна хорошо высохнуть.

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