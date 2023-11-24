Прежде чем выбрать вазоны домой, стоит узнать, какие из них переживут зимнюю погоду. Так растения не погибнут, а будут долго любовать глаз.

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Фиалка

Фиалка отлично подходит для зимнего периода. Кроме того, за этим растением не нужно много ухаживать. Его следует только регулярно поливать и давать достаточно солнечных лучей.

Самшит

Самшит выдерживает как жаркое лето, так и суровую зиму. Однако для этого растения нужно внимательно выбирать горшок. Он должен быть большим и высоким. Важно зимой реже поливать самшит. Также следует помнить, что он не любит мокрые корни.

Самшит выдерживает суровую зиму / Фото Canva

Кливия

Кливия хорошо цветет в конце зимы. В период холодов ей требуется минимальное количество воды, чтобы поддерживать влажность листьев. В почву следует добавлять органические вещества.

Ландыши

Ландыш достаточно устойчив к морозам. Для него также важно выбрать правильный горшок. Он должен быть глубокий и стоять под косвенными солнечными лучами. Поливать растение следует утром.

Чемерник

Чемерники распускаются даже во время холодной, снежной и морозной зимы. Им нужна почва с органическими веществами, а также мало солнечного света. Растение предпочитает тень, однако требует регулярного полива.