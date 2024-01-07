Особенность комнатных растений состоит в том, что они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это помогает расслабиться, потому что растения убивают в воздухе вредные химические вещества. Есть одно, которое делает это лучше всех.

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Какое растение очищает воздух

Это растение – не так популярно, как драцена или хамедорея, но оно не менее действенно. Именно трава Штернберга эффективно уничтожает вредные соединения в воздухе.

Интересно, что многие выбирают это растение, потому что оно имеет привлекательный вид и не является требовательным в уходе. Насыщенно-зеленые листья устраняют бактерии и улавливают пыль. Трава нейтрализует такие токсичные вещества, как ацетон, аммиак, бензол, формальдегид.

Специалисты советуют хранить траву Штернберга при температуре +15-20. Ее лучше не ставить возле батареи, потому что листья могут начать сохнуть. Сильное тепло оказывает негативное влияние на это растение.

Поливать траву нужно осторожно. Достаточно делать это 1 раз в 2-3 дня. В зимнее время лучше ограничиться поливом 1 раз в неделю. Кстати, проследите, чтобы вода не содержала таких веществ, как хлор и фтор. Ибо их не любит это растение. Для выращивания травы Штернберга подойдет универсальная земля, используемая для многих растений.

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