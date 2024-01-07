Особливість кімнатних рослин у тому, що вони поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень. Це допомагає розслабитися, адже рослини вбивають у повітрі шкідливі хімічні речовини. Є одна, яка робить це найкраще.
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Яка рослина очищає повітря
Ця рослина – не така популярна, як драцена чи хамедорея, але вона є не менш дієвою. Саме трава Штернберга ефективно знищує шкідливі сполуки в повітрі.
Цікаво, що багато хто обирає цю рослину, бо вона має привабливий вигляд та не є вимогливою у догляді. Насичено-зелене листя усуває бактерії та вловлює пил. Трава нейтралізує такі токсичні речовини, як ацетон, аміак, бензол, формальдегід.
Фахівці радять зберігати траву Штернберга за температури +15-20. Її краще не ставити біля батареї, бо листки можуть почати сохнути. Сильне тепло негативно впливає на цю рослину.
Поливати траву треба обережно. Буде достатньо робити це 1 раз у 2-3 дні. У зимову пору краще обмежитися поливом 1 раз у тиждень. До речі, прослідкуйте, щоб вода не містила таких речовин, як хлор і фтор. Бо їх не любить ця рослина. Для вирощування трави Штернберга підійде універсальна земля, яку використовують для багатьох рослин.
Які рослини не варто ставити в помешканні
- Деякі рослини можуть викликати не тільки погані відчуття, але й проблеми зі здоров'ям. Наприклад, молочай, стебло якого містить білуватий сік. Його вважають небезпечним для людини.
- Небажано зберігати в квартирі чи будинку й лілії. Якщо залишити їх у кімнаті, де ви будете спати, то зранку можете відчути головний біль та відсутність сил. А все через вуглекислий газ, якого азалія виділяє чимало.
- Кротон – теж не найкращий варіантом для дому. Бо при контакті зі шкірою викликає опіки. Найгірше, коли він потрапить у кров або шлунок. Це може спричинити смерть.