Комнатные растения не только украшают дом и создают хорошую атмосферу, но насыщают комнаты кислородом. Но хочется иметь в доме такие цветы, что будут цвести все время. Их список собрал 24 Канал.

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Цветы, цветущие все время

Бегония. Этот цветок неприхотлив в уходе, но больше любит тепло и влагу. Бегония не требует опрыскивания, иногда можно подрезать побеги. Бегонию можно высаживать как в саду, так и дома. Ей нравится рассеянный свет – так она сохраняет свою красоту, а цветы не выгорают.



Бегония / Фото Pixabay

Хризантема. Хризантема – яркий цветок, любящий свет и частый полив. Она способна адаптироваться к разной температуре, поэтому может выдерживать не более 5-градусных морозов зимой. Чаще хризантемы цветут с лета до (и во время) зимы. Эти цветки можно выращивать не только в саду, но и дома.



Хризантема / Фото Pixabay

Антуриум. Это оригинальный цветок, форма которого напоминает сердце, а структура – глянец. Она любит влагу, поэтому ее следует опрыскивать отстоявшейся водой, а также позаботиться о удобрениях. Чтобы антуриум цвел зимой, температура должна быть не ниже 15 градусов тепла.



Антуриум / Фото Pixabay

Герань. Это классическое растение, которое можно вырастить и дома, и в саду. Для лучшего цветения герань следует удобрять, редко, но много поливать. Герань любит свет и воздух, поэтому летом их можно пересаживать в грунт или ставить на подоконник. Обратите внимание, что герань можно спутать с пеларгонией, и последние не устойчивы зимой.



Герань / Фото - Pixabay

Фиалка. Комнатные фиалки или сенполии могут цвести весь год, но за ними следует тщательно ухаживать. Поливать фиалку лучше раз в неделю, но путем добавления воды в поддон. Фиалки любят рассеянный праздник.



Фиалка / Фото Pixabay

Гибискус. Это кустарник, устойчивый к зиме. Растение нужно часто поливать и опрыскивать, иначе оно будет сбрасывать цветы. Гибискус любит свет и хорошо отреагирует на подкормку.



Гибискус / Фото Pixabay